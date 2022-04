Covid: Confira o calendário de vacinação em SP, RJ, Brasília e outros

Seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Imunização, os municípios brasileiros iniciaram a vacinação pelos cidadãos com mais idade. Porém, na falta de uma norma federal, cada prefeitura determina seu calendário para aplicação de vacinas.

Veja os grupos contemplados pela vacinação no Rio, em Niterói, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Fortaleza e Salvador.

Para se vacinar é preciso levar um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência e a carteirinha de vacina. Caso não tenha, uma nova será emitida. Não se esqueça de usar sua máscara de proteção e de manter o distanciamento mínimo de 1,5m das demais pessoas da fila.

Vacinação no Rio de Janeiro (RJ)

O município do Rio de Janeiro continua na segunda-feira com a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Elas estão habilitadas a tomar a segunda dose da CoronaVac 28 dias após a aplicação da primeira dose e 21 dias após a primeira dose da Pfizer.

Idosos a partir de 80 anos estão elegíveis à quarta dose, desde que tenham tomado o primeiro reforço há pelo menos quatro meses. Pessoas com 18 anos ou mais que tenham imunopressão e receberam três doses no esquema primário também podem tomar uma quarta dose.

A imunização de pessoas com mais de 11 anos também está mantida, para primeira e segunda dose, de acordo com a data do comprovante. Já a dose de reforço é destinada a pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos quatro meses.

Vacinação em Niterói (RJ)

Niterói segue na segunda-feira com a aplicação da primeira e segunda dose em em crianças de 5 a 11 anos. A dose de reforço está disponível para todos os moradores do município com 18 anos ou mais, que tomaram a segunda dose há pelo menos quatro meses. Também podem receber a dose adicional,adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade e deficiência permanente, com 5 meses de intervalo da segunda dose.

A quarta dose está sendo aplicada em imunossuprimidos, com intervalo de quatro meses da terceira dose. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a repescagem está sendo realizada de forma contínua.

A população pode consultar mais informações nas redes sociais da prefeitura, no site oficial ou pelo telefone 153.

Vacinação em São Paulo (SP)

Haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta dose. Para crianças, a segunda dose da CoronaVac pode ser aplicada 28 dias após a primeira. Para a Pfizer pediátrica, o intervalo é de oito semanas.

A quarta dose está disponível para pessoas com mais de 80 anos que receberam o primeiro reforço há pelo menos quatro meses. O segundo reforço também está liberado para pessoas a partir de 12 anos, com alto grau de imunossupressão, pelo menos quatro meses após a realização da primeira dose adicional.

A terceira dose está disponível para os maiores de 18 anos que receberam a segunda dose há pelo menos quatro meses. Aqueles que tomaram a vacina da Janssen serão vacinados com a Pfizer e precisam obedecer a um intervalo mínimo de dois meses. Já os imunossuprimidos devem ter tomado a última dose do esquema vacinal há pelo menos 28 dias.

A campanha segue ainda com a vacinação de primeira e segunda doses para os maiores de 18 anos e para os adolescentes de 12 a 17 anos, além da dose de reforço. A segunda dose da Pfizer teve o intervalo reduzido e já pode ser aplicada 21 dias após a primeira dose para maiores de 18 anos.

A recomendação é de que a população acompanhe a disponibilidade de segundas doses dos imunizantes na plataforma De Olho Na Fila, lançada também como forma de evitar filas. Por meio desta ferramenta on-line, as pessoas podem conferir em tempo real a movimentação no serviço de saúde escolhido para a imunização e escolher o melhor horário do dia para se deslocar até o local.

Vacinação em Belo Horizonte (MG)

A campanha segue com a segunda dose para crianças de 5 anos, sem comorbidades, nascidas de julho a dezembro de 2016, vacinadas com a Pfizer Pediátrica, em que o intervalo entre as aplicações é de oito semanas. Também haverá repescagem para todas as faixas etárias já convocadas, inclusive público infantil, seja para aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço.

A quarta dose será aplicada em pessoas de 70 anos, cuja data do reforço tenha completado 4 meses. É necessário levar documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, cartão de vacina e comprovante da comorbidade.

Vacinação em Curitiba (PR)

Nesta segunda-feira haverá repescagem para pessoas a partir de 5 anos. Haverá também aplicação de segunda dose de CoronaVac em crianças de que receberam a primeira injeção até 14 de março e de Pfizer pediátria naquelas vacinadas até 14 de fevereiro.

A segunda dose para outras faixas etárias estará disponível para quem tem a segunda dose agendada no aplicativo Saúde Já ou para quem perdeu a data e está com a imunização atrasada. Haverá ainda aplicação da dose de reforço da Janssen para pessoas com 18 anos ou mais vacinadas até 14 de fevereiro.

A terceira dose é destinada a pessoas com 18 anos ou mais vacinadas que receberam a segunda dose até 12 de dezembro e pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que tenham tomado a segunda dose até 14 de fevereiro.

A quarta dose estará disponível para pessoas nascidas até 1944 e que tomaram o reforço há mais de quatro meses, e para imunossuprimidos com 12 anos ou mais vacinados com o reforço até 12 de dezembro.

Vacinação em Porto Alegre (RS)

A campanha segue na segunda-feira com a aplicação da primeira dose de CoronaVac para todas as crianças de seis a 11 anos, exceto as imunocomprometidas e da Pfizer pediátrica para todas as crianças de cinco a 11 anos, incluindo as imunocomprometidas.

Haverá também a aplicação da segunda dose da CoronaVac em crianças que receberam a primeira injeção há 28 dias. Para a Pfizer pediátrica, o intervalo é de oito semanas. A partir desta segunda-feira, nove unidades de saúde irão ampliar o horário de vacinação

até as 21h, para incentivar a aplicação da segunda dose contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos.

A primeira e a segunda dose também estão disponíveis para a população acima de 12 anos. Pessoas que receberam a primeira dose da Janssen há pelo menos dois meses podem receber o reforço. Assim como adultos a partir de 18 anos que receberam a segunda dose há pelo menos quatro meses, imunocomprometidos a partir de 12 anos com a segunda dose há pelo menos dois meses e imunocomprometidos a partir de 18 anos com a segunda dose da Janssen há pelo menos quatro meses.

A quarta dose está sendo aplicada em imunocomprometidos a partir de 12 anos com a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Vacinação em Brasília (DF)

A campanha continua com a aplicação de primeira e segunda doses da vacina contra Covid-19 para todos com mais de 12 anos. A vacinação infantil, para quem tem entre 5 e 11 anos, também está mantida. Confira

no site da secretaria.

A campanha também terá aplicação de dose de reforço em pessoas a partir de 18 anos que receberam a última dose há pelo menos quatro meses. Já a dose adicional é administrada nos imunossuprimidos graves que foram vacinados com a segunda dose há pelo menos 28 dias.

A vacinação noturna está restrita a adultos, assim como o drive-thru.

Vacinação em Salvador (BA)

A campanha aplica a 1ª dose em crianças de 5 anos a 11 anos imunossuprimidas com a vacina da Pfizer, crianças de 6 a 11 anos com a CoronaVac e pessoas com 12 anos ou mais.

A 2ª dose é aplicada em crianças, adolescentes e adultos conforme data de retorno no comprovante de vacinação. A 3ª é aplicada em pessoas com 18 anos ou mais quatro meses após a segunda dose.

A 4ª dose é destinada a imunossuprimidos com 18 anos ou mais e idosos com 80 anos ou mais.

Para ser vacinado em Salvador é preciso ter cartão do SUS vinculado a algum município da Bahia.

Vacinação em Fortaleza (CE)

Haverá aplicação de primeira dose da vacina contra Covid-19 para todas as pessoas com 5 anos ou mais de idade, residentes em Fortaleza e cadastradas há 48h no site Saúde Digital

O intervalo entre a primeira e a segunda dose para crianças é de 28 dias para a CoronaVac e de 60 dias para a Pfizer. A segunda dose está disponível para crianças, jovens e adultos que faltaram ao agendamento ou chegaram à data limite.

Já a terceira dose é destinada apenas aos que têm mais de 18 anos e perderam o agendamento ou completaram quatro meses da segunda dose.

A quarta dose está liberada para imunossuprimidos que receberam a terceira dose há, pelo menos, quatro meses, mediante agendamento.

