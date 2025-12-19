CNH sem autoescola: procure seu Detran, está rodando, diz secretário do MT

CNH sem autoescola: O secretário reforçou que o processo, apesar de simplificado, ainda é complexo (Detran/Divulgação)
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 06h00.
Em meio ao pedido de Detrans de tempo para de adaptar as mudanças no processo de emissão da nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o secretário nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, afirma que o novo procedimento está em plena operação.
"A mensagem importante para o cidadão é: procure o Detran do seu estado. Já está rodando", disse Catão em entrevista à EXAME.
O secretário defendeu que o Ministério dos Transportes manteve contato com os órgãos durante a discussão da medida e que os processos de comunicação não foram alterados. Por isso, não há impedimento para a implementação das mudanças de forma imediata.
"Fui diretor de Detran. Sei que tudo o que ninguém quer é fila no balcão, mas é importante que o cidadão procure e seja atendido", afirmou.
Alguns estados alegam a necessidade de mudanças nos sistemas internos para viabilizar a nova metodologia.
Agora, o processo não exige mais a obrigatoriedade de passar por uma autoescola para conseguir a habilitação.
O futuro condutor deverá iniciar o processo online pelo aplicativo CNH do Brasil ou diretamente nos Detrans e realizar o curso teórico gratuitamente pela plataforma do governo.
Catão afirmou que o grande desafio dos Detrans será atender toda a demanda. Dados do Ministério dos Transportes apontam que o número de pedidos de abertura de habilitação pela ferramenta já ultrapassa 1 milhão.
"O problema do Detran será a quantidade absurda de pessoas que estão buscando o aplicativo, que vai chegar na parte que é mais difícil, que é o exame prático", disse.
O secretário reforçou que o processo, apesar de simplificado, ainda é complexo. Ele disse que os futuros condutores não terão a CNH de um dia para o outro.
"O cidadão ainda tem que fazer foto, exame médico e psicológico, prova teórica e prática. Tudo isso ainda existe", disse.
Uma condutora na Paraíba completou todo o processo pelo novo modelo e já teve a CNH emitida. Segundo Catão, isso ocorreu pois ela já estava no meio do processo.
"A grande massa começou agora e ainda vai percorrer várias etapas", afirmou.
O processo de obtenção da CNH ou da Autorização para Conduzir Ciclomotor constitui-se das seguintes etapas: