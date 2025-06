Cidade do Rio pode ter o dia mais frio do ano nesta quinta-feira; veja previsão

Ainda não é o momento de guardar o casaco. Na verdade, melhor apostar em roupas mais quentes para esta quinta-feira, 12. O Estado do Rio de Janeiro tem sofrido os efeitos, desde o início da semana, da onda de frio que atinge parte do país, e ainda alinhada a uma frente fria.

Os cariocas podem enfrentar o dia mais frio do ano, com previsão de máxima de 21 graus para esta tarde, aponta a Climatempo.

Essa marcação bateria o último registro mais baixo (até agora), que foi de 21,4 graus de máxima, em 30 de maio, na estação de Jacarepaguá, Zona Oeste da cidade. "Desde a última segunda as temperaturas já estão menores do que o normal para junho, que é no máximo 27°C. Nesta semana as temperaturas nem passaram dos 23 graus no Rio", diz Hana Silveira, meteorologista da Climatempo.

A frente fria oceânica vai manter as temperaturas baixas, e ainda com chance de chuva nesta quinta-feira. O tempo volta a ficar firme amanhã, sexta-feira, com o sol aparecendo mais.

A pouca nebulosidade vai fazer com que a diferença entre as temperaturas mínima e máxima aumente ainda mais, isto em todo o estado do Rio. No caso da capital, alguns dias podem variar até 9 graus, com o período mais quente previsto para a tarde.

"As madrugadas ficarão mais frias a partir de agora, especialmente de quinta pra sexta e de sexta para sábado, quando os termômetros devem marcar 12°C, com possibilidade de ser a menor temperatura neste ano na capital", observa Hana Silveira.

A tendência é que a chuva dê uma trégua e as temperaturas aumentem gradualmente nos próximos dias.

Aviso de ressaca

As cidades fluminenses litorâneas devem ter atenção. Há um aviso de ressaca vigente, emitido pela Marinha do Brasil, até as 18h desta quinta-feira. Essa condição vem desde as 15h de terça. As ondas podem chegar até 2,5 metros.

Entre as recomendações de segurança neste período, indicadas pelo Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), estão: