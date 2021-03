Cidade de SP inicia vacinação de idosos no dia 8 de fevereiro; veja locais

A cidade de São Paulo vai começar a vacinar contra a covid-19 idosos acima de 90 anos a partir do dia 8 de fevereiro. A meta da prefeitura é imunizar 32.837 pessoas nesta faixa etária. No dia 15 de fevereiro começa a aplicação da primeira dose em pessoas acima de 85 anos.

Serão quase 470 postos de imunização espalhados pela cidade, além de cinco drive-thru localizados na praça Charles Miler, em frente ao Pacaembu, na Arena Corinthians, no Autódromo de Interlagos, outro ponto no Anhembi, e por último na Igreja Boas Novas, na Vila Prudente.

Os postos de saúde vão funcionar das 7h às 19 horas. Já os locais com sistema drive-thru vão aplicar a vacina das 8h às 17h. Não há necessidade de agendamento, mas a orientação é para que as pessoas façam um pré-cadastro dentro do portal www.vacinaja.sp.gov.br.

O pré-cadastro não é obrigatório, mas ele agiliza a vacinação, reduzindo filas e aglomerações. No site também é possível ver qual é o local de aplicação mais próximo.

De acordo com o governo do estado e com a prefeitura de São Paulo, a expectativa é diminuir a faixa etária a cada semana e imunizar mais pessoas. O cronograma vai depender de remessas de vacina feitas pelo Ministério da Saúde.

Vacinação de idosos no Rio de Janeiro

A prefeitura do Rio de Janeiro antecipou o calendário de vacinação de idosos, incluindo a população de 75 anos a 79 anos de idade entre os que receberão as doses agora em fevereiro.

Anteriormente, o calendário previa para este mês a vacinação do público de ao menos 80 anos, com grupos etários de cinco anos de diferença a cada semana, começando por quem tem de 95 a mais de 99 anos, entre 1° e 6 de fevereiro.

Com o novo calendário, a primeira semana terá a aplicação de doses em todos os idosos com ao menos 90 anos, o que permitirá antecipar a imunização dos grupos posteriores e incluir os idosos de 75 a 79 anos na última semana do mês, dos dias 22 a 26.

(Com Agência Brasil)