Churrasco, joca e professora: veja os codinomes usados por réus da trama golpista

A palavra "churrasco" foi usada como codinome para se referir ao golpe em conversas entre manifestantes e investigados como o tenente-coronel Mauro Cid e o general Mário Fernandes. A informação foi revelada pelo parecer final apresentado, na noite da segunda-feira, pela Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o núcleo crucial da trama golpista.

O plano também utilizava o apelido “Jeca” para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e “Joca” para o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

O grupo visava, também, atingir um quarto alvo, apresentado com o codinome “Juca”, que ainda não foi identificado pela autoridade policial. Já a expressão "professora" era utilizada para referenciar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

"Em 21.12.2022, MAURO CÉSAR BARBOSA CID questionou sobre o paradeiro da 'professora' (codinome para Alexandre de Moraes), reafirmando a continuidade do monitoramento", diz o documento da PGR.

A manifestação da PGR pediu a condenação de Cid, ex-ajudante de ordens, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e de outros seis réus. No documento, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que o código "churrasco" era usado durante conversas com financiadores e integrantes das manifestações antidemocráticas.