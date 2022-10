Chegada de massa polar pode provocar neve inédita no Sul do país na próxima semana

A chegada de uma massa de ar frio de origem polar no Sul do país entre o final de outubro e o início de novembro poderá provocar cenas raras e inéditas de neve em plena primavera. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná as temperaturas irão cair já no começo da semana que vem.

O dia mais frio, segundo o Climatempo, deverá ser 2 de novembro. Nessa data, as temperaturas poderão ser negativas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Há expectativa dos meteorologistas que ao longo do dia anterior tenha queda de neve e chuva congelada na serra e no planalto catarinense, além de na serra gaúcha. Caso isso ocorra, será a primeira vez que neva no Brasil em novembro.

Segundo comunicado da Epagri/Ciram, órgão de Santa Catarina que monitora o clima na região, os dias 30 e 31 deverão terminar com temporais e chuvas de granizo, devido a chegada de um ciclone extratropical.

