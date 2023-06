Casal de empresários é encontrado morto a facadas em condomínio de luxo no MA

O assassinato de um casal de empresários na cidade de Balsas consternou os amigos das vítimas. Gaspar Loiola e a mulher dele, Lucinalva Silva Loiola, foram encontrados mortos dentro da casa onde viviam, em um condomínio de luxo na cidade maranhense. A Polícia Civil investiga o caso.

Gaspar e Lucy moraram nos Estados Unidos por quase 20 anos. Eles voltaram a viver em Balsas em novembro do ano passado. De acordo com o g1, Loiola atuava como agiota na cidade.

"Que notícia, Lucy e Gaspar Loiola. Triste! Sem acreditar, porque a saudade era tão grande, e agora será infinita. Descanse em paz, amigos para sempre", escreveu uma amiga do casal no Facebook.

Parentes das vítimas também se manifestaram. "Minha prima Lucynalva e Gaspar Loiola nossa família está muito triste com a partida de vocês! Que Deus possa confortar nossas famílias e vocês possam descansar em paz! Quanta crueldade meu Deus!", afirmou uma prima de Lucy.

"Notícia muito triste. Acabei de ser informado que o casal Gaspar Loiola e Lucidalva foram cruelmente assassinados no condomínio Jardim do Sol", comentou outro morador de Balsas.

"Lamentável a perda prematura do casal Gaspar Loiola, o corrida ontem. Fruto de um bárbaro crime. Que os criminosos sejam punidos com o rigor da lei. Confiamos na elucidação dessa barbárie pela nossa polícia. Que Deus nos conforte a todos amigos e familiares, que os conduza para vida eterna ao SEU lado", escreveu mais um conhecido do casal.

Crime

Os corpos de Gaspar e Lucy foram encontrados após um funcionário do casal ir ao condomínio e tentar entrar na casa. Ninguém abria a porta e ele decidiu avisar aos familiares.

Policiais estiveram no local e verificaram que o casal estava morto com marcas de facadas. De acordo com o g1, havia um bilhete dentro da casa, mas seu conteúdo não foi divulgado.

As câmeras de segurança da residência foram retiradas, o que é tratado com indício de tentativa de apagar provas e obstruir a justiça. O carro das vítimas estava a cerca de 2 km do condomínio e os policiais suspeitam que os autores tentaram incendiar o carro.