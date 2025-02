Casa Civil diz que governo não planeja aumento do Bolsa Família

O Ministério da Casa Civil divulgou nota na noite desta sexta-feira, 7, desmentindo uma declaração dada pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que afirmou que o governo estudava reajustar o Bolsa Família. “A Casa Civil da Presidência da Republica informa que não existe estudo no governo sobre aumento do valor do benefício do Bolsa Família. Esse tema não está na pauta do governo e não será discutido”, afirma a nota.

Em entrevista ao canal alemão Deutsche Welle, reproduzida pelo UOL, Dias havia falado sobre a necessidade de ajustar o benefício. “Vamos tomar uma decisão dialogando com o presidente, porque isso repercute. Será um ajuste? Será um complemento na alimentação?", pergunta. Em seguida, o ministro admiti que mexer no valor do benefício "está na mesa".