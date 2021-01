Calendário de vacinação falso confunde pessoas em grupos de mensagem

Assim que a primeira vacina contra a covid-19 foi aplicada no Brasil, informações falsas começaram a circular nas redes sociais e em grupos de mensagem. Uma postagem falsa compartilha o site de cadastro de vacinação do estado de São Paulo, com datas incorretas sobre o calendário de imunização no estado.

Reportagem de EXAME entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e confirmou que as informações da postagem, com datas de vacinação para pessoas com menos de 60 anos, estão incorretas. Ainda não há uma definição para quando outros grupos serão vacinados.

Apesar da informação errada, o site com o link de pré-cadastro para a vacinação no estado está correto. É justamente por isso que a mensagem leva muitas pessoas ao erro.

A Secretaria da Saúde informou que o cadastro (que pode ser feito neste site www.vacinaja.sp.gov.br) é apenas um processo para agilizar e organizar a vacinação. O preenchimento prévio não é obrigatório e é voltado apenas aos grupos prioritários deste momento: profissionais de saúde e indígenas.

Qual o calendário da Campanha?

A vacinação contra a covid-19 em São Paulo começou nesta segunda-feira, 18, apenas nos Hospitais das Clínicas da capital paulista e de Ribeirão Preto (USP), HC da Campinas (Unicamp), HC de Botucatu (Unesp), HC de Marília (Famema) e Hospital de Base de São José do Rio Preto (Funfarme). Esta etapa é destinada a profissionais de saúde.

Os locais vão funcionar 12 horas por dia, das 7h às 19h. Cada profissional de saúde receberá duas doses da vacina do Butantan, com intervalo de 21 dias entre cada aplicação, conforme prevê o Plano Estadual de Imunização (PEI).

A partir do dia 25 de janeiro, o calendário segue outro esquema e é ampliado para 5.200 postos de vacinação já existentes (veja lista). O esquema é similar à campanha da gripe, assim que chegar a sua vez de se imunizar, basta se dirigir a um posto de saúde. Não há a necessidade de agendamento prévio.

Serão vacinados 1,5 milhão de profissionais da saúde, e depois 7,5 milhões de pessoas acima de 60 anos. Após os trabalhadores da saúde, o calendário vai começar pelos idosos com 75 anos ou mais.

Vacinação apenas para grupos prioritátios

