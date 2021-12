Brasil tem 164 novas mortes por Covid, total alcança 618.392

O Brasil registrou 164 novas mortes por Covid-19 nesta sexta-feira e o total de óbitos causados pela doença no Brasil chegou a 618.392, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde no último sábado, 24.

Ainda segundo os números da pasta, o país teve 4.164 novos casos da doença nesta sexta, o que levou o total de infecções confirmadas pelo coronavírus a 22.230.737 desde o início da pandemia no ano passado.

Segundo o ministério, as secretarias de Saúde de Bahia, Ceará, Sergipe, Alagoas, Tocantins, Roraima e Acre não atualizaram os dados sobre a Covid nesta sexta.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes pela Covid-19, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia.