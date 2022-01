Brasil registra 157.393 novos casos e 238 mortes por Covid-19

O Brasil registrou neste sábado 157.393 novos casos de coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país avançando para 23.909.175, informou o Ministério da Saúde.

Foram contabilizadas 238 novas mortes por Covid-19, o que elevou o total de vítimas fatais da doença no país a 622.801, disse o ministério.

O Brasil tem registrado uma disparada nos casos confirmados de Covid-19 nos últimos dias devido ao avanço da variante Ômicron pelo país.

No entanto, com o avanço da vacinação e a aparente menor letalidade da Ômicron, o número de óbitos tem permanecido em patamares bem inferiores em relação ao pico da pandemia. No auge da pandemia, o Brasil registrou média diária de óbitos superior a 3.000.