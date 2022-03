Brasil notifica 274 mortes por covid em 24 horas; média móvel cai para 598

O Brasil registrou nesta terça-feira, 1º, 274 novas mortes por covid-19, elevando para 649.717 o total de vítimas da doença. Enquanto isso, a média móvel de óbitos diários manteve tendência de queda, caindo 26% na comparação com com duas semanas atrás, e ficou em 598, ante 678 na véspera. O índice tem o objetivo de eliminar distorções entre dias úteis e fim de semana.

O País contabilizou nesta terça mais 23.393 casos de covid-19. Com isso, o número total de diagnósticos positivos da doença agora é de 28,8 milhões. Já a média móvel de novas infecções, que segue alta, mas em tendência de queda, caiu 46% em duas semanas e está em 65.370. Na véspera, o índice havia ficado em 76.497.

Os dados diários da pandemia no Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, g1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo números do governo, 26,5 milhões de pessoas estão recuperadas da covid-19.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho de 2020, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

72,24% da população vacinada com duas doses ou dose única contra covid

A quantidade de pessoas que receberam duas doses ou dose única de vacinas contra covid-19 chegou nesta terça-feira, 1º, a 155.194.905, o que corresponde a 72,24% da população. Já com ao menos uma dose, agora são 172.634.853 habitantes do País, o equivalente a 80,36% do total.

O Brasil registrou a aplicação de 161,3 mil novas doses de vacinas contra o coronavírus nas últimas 24 horas, conforme dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Foram administradas 28.817 primeiras doses, 30.347 segundas doses e 106.238 doses adicionais. O número de doses únicas aparece como -4.120 por conta do processo de revisão de dados em alguns Estados.

Ao todo, 64,5 milhões de pessoas já foram vacinadas com doses de reforço. Podem tomar a terceira dose pessoas que receberam a segunda dose há ao menos quatro meses. As quartas doses, por sua vez, são indicadas pelo Ministério da Saúde apenas para pessoas imunossuprimidas, com 12 anos ou mais, que também já foram vacinadas com a última aplicação há mais de quatro meses.

Segundo os dados reunidos pelo consórcio, 8,9 milhões de crianças de 5 a 11 anos (ou 43,57% do total) já tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19.

Em termos proporcionais, São Paulo é o Estado que mais vacinou a população: com ao menos a primeira dose, são 88,12% dos habitantes. Já 81,05% receberam duas doses ou dose única da vacina anticovid.