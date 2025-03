Brasil e Paraguai apreendem 12 toneladas de maconha e destroem 289 hectares de plantações

Agentes do Brasil e do Paraguai apreenderam aproximadamente 12,2 toneladas de maconha e erradicaram 289 hectares de cultivos em operações conjuntas realizadas nos últimos dez dias no departamento de Amambay, na fronteira entre os dois países, segundo informou nesta sexta-feira, 21, a Secretaria Nacional Antidrogas paraguaia (Senad).

Como parte da Operação Nova Aliança 48, equipes da Senad, da Polícia Federal brasileira e do Ministério Público do Paraguai também destruíram 57 acampamentos de "bases do narcotráfico" em áreas florestais de Amambay, acrescentou a agência antidrogas paraguaia em um comunicado.

Em um vídeo divulgado pela agência, o chefe da Senad, Jalil Rachid, descreveu como "bastante satisfatórios" os resultados da operação, que contou com o apoio do Comando de Operações de Defesa Interna (Codi) e da Força-Tarefa Conjunta (FTC) do Paraguai.

Por sua vez, Ricardo Saadi, diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da PF, também enfatizou em vídeo distribuído à imprensa que esta operação "é um exemplo para o mundo" e indicou que autoridades de ambos os países trabalham juntas há "muito tempo".

"Se não trabalharmos juntos, não obteremos bons resultados", completou.

A Nova Aliança 48 começou no último dia 11 de março com o objetivo de erradicar "o maior número possível de plantações de maconha", destacou a Senad no comunicado.

Em 2024, a PF e a agência antidrogas paraguaia realizaram seis operações "Nova Aliança" e, em 2023, ambas as entidades erradicaram quase 1.600 hectares de plantações de maconha em ações conjuntas, segundo números fornecidos por autoridades do país vizinho.