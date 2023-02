Bolsonaro e Trump vão se encontrar em março nos Estados Unidos

Os ex-presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump devem se encontrar na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC, na sigla em inglês) em Washington em março, segundo a organização do evento.

"O presidente Jair Bolsonaro diz que politicamente correto é coisa de radicais de esquerda. Ele tem razão. Vamos fazer disso uma coisa do passado também. Muitos o chamam de 'Donald Trump' da América do Sul. Aqui no CPAC, a gente chama ele de amigo", escreveu a organização da conferência em uma publicação oficial no Twitter.

O evento, considerado a meca da direita, ocorre de 1º a 4 de março e tem Trump como um dos palestrantes. Há pouco, o deputado federal e filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), confirmou o encontro em suas redes sociais. Segundo o deputado, Trump e Bolsonaro estarão no "mesmo palco pela 1ª vez num evento político".

Apesar dos anúncios, ainda não há confirmação oficial da assessoria dos ex-presidentes. Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o fim de dezembro e recentemente afirmou que voltará ao Brasil nas próximas semanas.