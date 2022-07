Bolsonaro afirma que está "quase certo" acordo para Brasil comprar diesel da Rússia

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que está "quase certo" um acordo para o Brasil importar diesel da Rússia. Bolsonaro afirmou que a previsão é que o combustível chegue em dois meses e que seria "bem mais barato", mas não detalhou os valores.

Há duas semanas, o presidente havia dito que havia essa possibilidade e que o tema foi tratado em uma conversa telefônica com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Nesta segunda, contudo, foi mais enfático.

"Minha ida à Rússia, acertei fertilizantes para o agronegócio. E agora está quase certo um acordo para comprarmos diesel bem mais barato da Rússia. Onde a Petrobras, alguns, compravam mais caro", disse, em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada.

Mais tarde, em entrevista no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse que a questão está acertada e citou a previsão de entrega:

"Está acertado. Em 60 dias já pode começar a chegar aqui, já existe esta possibilidade. A Rússia continua fazendo negócio com o mundo todo, parece que as sanções econômicas não deram certo.

De acordo com o presidente, quase um terço do diesel consumido no Brasil é importado, e por isso é preciso comprar de quem vende mais barato.

"Nós importamos quase 30% [do diesel consumido no país]. Agora, você tem de importar diesel de quem está vendendo mais barato e não importar de quem, à vontade, está vendendo até mais caro, porque aumentando o preço aqui, aumenta o lucro da Petrobras."