Apuração em Florianópolis: veja em tempo real quem está ganhando a eleição para prefeito

Florianópolis vai às urnas neste domingo, 6 de outubro, para eleger o próximo prefeito da cidade.

Clique aqui para acompanhar a apuração das eleições 2024 em tempo real

O atual prefeito da cidade, Topázio (PSD), tenta a reeleição e tem o deputado estadual Marquito (PSOL) e o ex-prefeito da capital catarinense, Dário Berger (PSDB), como os seus principais adversários. Os três são favoritos para chegar ao segundo turno, em 27 de outubro. (Veja a apuração voto a voto em Florianópolis na página de Eleições da EXAME).

Nas eleições deste domingo, as urnas abrem às 8h e fecham às 17h (horário de Brasília), quando os votos começam a ser apurados.

Quem está na frente em Florianópolis?

A previsão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é que, uma vez que neste ano os horários de votação serão unificados em todo o Brasil pelo horário de Brasília, os primeiros resultados da apuração já comecem a sair logo após às 17h, quando a votação é encerrada.

Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de maioria dos votos válidos (excluindo brancos e nulos), isto é, 50% mais um voto, ao menos. Se nenhum candidato obtiver maioria dos votos válidos, a eleição vai ao segundo turno, em 27 de outubro.

O atual prefeito e candidato à reeleição, Topázio (PSD), lidera a disputa pela prefeitura de Florianópolis segundo as últimas pesquisas de intenções de votos divulgadas dias antes das eleições. Na sequência, Marquito (PSOL) aparece em segundo lugar, seguido pelo ex-prefeito Dário Berger (PSDB) na terceira posição.

Quem são os candidatos a prefeito em Florianópolis

Ao todo, nove nomes se colocaram na disputa ao governo de Florianópolis em 2024.

Os candidatos à prefeitura da capital de Santa Catarina, em ordem alfabética, são:

Brunno Dias (PCO)

Carlos Muller (PSTU)

Dário (PSDB)

Lela (PT)

Marquito (PSOL)

Mateus Souza (PMB)

Pedrão (PP)

Portanova (Avante)

Topázio (PSD)

Quando é o segundo turno?

Para o cargo de prefeito, quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos, a eleição vai para o segundo turno. A exceção é para cidades com menos de 200 mil habitantes. Em 2024, a segunda etapa de votação é no dia 27 de outubro.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2024 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizadas, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e, analfabetos.