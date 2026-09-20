Agregador Inteligov/EXAME: Riedel lidera eleição em Mato Grosso do Sul com 45,19%

O governador Eduardo Riedel (PP) aparece na liderança da disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul, com 45,19% das intenções de voto, segundo a última atualização do agregador de pesquisas eleitorais da Inteligov, divulgado em parceria com a EXAME.

Na comparação com a rodada anterior, de 2 de setembro, Riedel passou de 44,96% para 45,19%, uma oscilação positiva de 0,23 ponto percentual.

O segundo colocado é Fábio Trad (PT), que registra 23,03% das intenções de voto. O candidato avançou 2,39 pontos percentuais no período, saindo de 20,64% na rodada anterior.

A diferença entre Riedel e Fábio Trad caiu de 24,32 pontos percentuais para 22,16 pontos percentuais após o crescimento do segundo colocado.

O levantamento mais recente mostra João Henrique Catan (Novo) em terceiro lugar, com 10,90% das intenções de voto. O candidato cresceu 1,42 ponto percentual desde a última rodada, quando tinha 9,48%.

Delcídio do Amaral aparece com 4,65%, após registrar 6,64% na medição anterior, uma queda de 1,99 ponto percentual.

Entre os demais candidatos, Renato Gomes tem 2,41%, Lucien Rezende aparece com 1,23%, Jefferson Bezerra registra 0,99% e Daniel Lemes tem 0,04%.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Tendência dos candidatos

O indicador de tendência do agregador mostra que Fábio Trad apresentou o maior avanço na última quinzena, com alta de 1,17 ponto percentual. O resultado representa a maior variação positiva entre os candidatos analisados no período.

João Henrique Catan aparece com crescimento de 0,35 ponto percentual, enquanto Eduardo Riedel registra tendência de alta de 0,31 ponto percentual.

Entre os candidatos com variação negativa, Delcídio do Amaral teve queda de 0,67 ponto percentual, a maior retração registrada na rodada. Renato Gomes apresentou recuo de 0,10 ponto percentual e Daniel Lemes, de 0,05 ponto percentual.

O indicador de tendência mede a variação média percentual de votos que cada candidato ganhou ou perdeu a cada quinzena dentro do modelo do agregador.

Como funciona o agregador?

O resultado apresentado pelo monitor não corresponde a uma média aritmética simples das pesquisas. O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos conforme critérios metodológicos e a data de realização.

Pesquisas presenciais domiciliares recebem peso integral no modelo, enquanto levantamentos feitos por IVR, sistema automatizado de entrevistas por telefone, e pela internet têm redução de 30% a 45% em sua influência estatística.

A metodologia também considera a atualidade dos levantamentos. Pesquisas mais recentes têm maior influência no cálculo, enquanto pesquisas anteriores perdem peso gradualmente.

O agregador reúne pesquisas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e atualiza os resultados conforme novos levantamentos são incorporados ao modelo.