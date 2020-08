Acordo Mercosul-UE parece que “começa a fazer água”, diz Mourão

Da redação, com Reuters

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta quinta-feira que a despeito do esforço realizado no ano passado, o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia parece que “começa a fazer água”.

O vice-presidente argumentou, ainda, que o Mercosul passa por um momento “particularmente complicado” e lembrou a crise vivida pela Argentina, seja em relação à sua dívida, seja por causa da crescente taxa de novas contaminações por coronavírus.

Na última semana, o governo alemão alertou que devastação da Amazônia ameaça acordo UE-Mercosul.

O acordo, fechado em 2019, ainda precisa da aprovação de todos os países da União Europeia e do Mercosul, em seus parlamentos.

O acordo vinha sendo negociado há cerca de 20 anos e prevê a redução e eliminação de tarifas no comércio entre os dois blocos. Na prática, queijos, vinhos e carros europeus chegariam ao Brasil e aos países vizinhos com preços muito mais em conta. E vice-versa. O agronegócio brasileiro poderia vender mais, já que as tarifas para a entrada de seus produtos na Europa seriam reduzidas.

Apesar do consenso de que o acordo deve estimular a economia dos blocos e um melhor acesso a bens importados, alguns setores da economia europeia têm criticado a decisão, como o agronegócio francês, que pode sofrer com o fim das taxas às carnes e derivados brasileiros.

Do lado brasileiro, as críticas eram relacionadas principalmente à importação de bens industriais, o que poderia prejudicar o setor nacional.

Além de possíveis controvérsias econômicas, o acordo recebeu críticas de movimentos políticos “verdes” na Europa, que criticaram o Brasil, acusando o país de ser negligente com a preservação da Amazônia e com o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono.