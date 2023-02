77% dos carros que desceram ao litoral no carnaval já voltaram para o interior, diz governo de SP

Desde a sexta-feira de carnaval, um dia antes do temporal que assolou o Litoral Norte de São Paulo e deixou até o momento 48 mortos, 111,9 mil veículos subiram a serra rumo ao interior, de acordo com dados do Departamento de Estradas e Rodagem (DER). O número representa 77% dos veículos que seguiram no sentido contrário no mesmo período, de 144,6 mil, segundo o governo de São Paulo.

O levantamento contabiliza o fluxo nas rodovias Mogi-Bertioga, que concentrou 77% da saída do litoral até ser completamente obstruída pelas chuvas, Rio-Santos e Oswaldo Cruz. O último ponto de interdição na Rio-Santos foi desfeito no fim da tarde da quarta-feira. O tráfego, por enquanto, está liberado para veículos de resgate e serviços, mas deve ser liberado para todos os veículos ainda nesta quinta.

A subida pela serra pode ser feita pelo sistema Anchieta-Imigrantes, rodovia dos Tamoios ou Rodovia Oswaldo Cruz, dependendo do trecho da Rio-Santos em que o motorista esteja. A partir do km 174 da Rio-Santos, a saída pode ser feita pela Tamoios ou Oswaldo Cruz. Na altura da praia de Juquehy, no km 176, sentido Bertioga, a alternativa é somente a Anchieta-Imigrantes.

Após ser atingida por um temporal de mais de 600 mm no fim de semana, a região deve enfrentar novas chuvas de intensidade moderada a forte entre esta quinta-feira e sábado, de acordo com meteorologistas.

"Os dias serão marcados pela presença de sol entre algumas nuvens, o que contribuirá para garantir a sensação de calor e abafado sobre a região do Litoral Norte. Essa condição, aliada à umidade proveniente do oceano e da Amazônia, criará condições meteorológicas para chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhadas por raios, ventos e pontual queda de granizo", informou o boletim do governo de São Paulo atualizado às 8h desta quinta.

Até esta manhã, 48 óbitos foram confirmados (47 em São Sebastião e um em Ubatuba). Há também 1.730 desalojados e 1.799 desabrigados. As buscas continuam para salvar os desaparecidos