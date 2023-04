Plano Safra: Abimaq espera R$ 17 bi em suplementação para calendário 2022/23

A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) aguarda para esta semana o anúncio do incremento de R$ 17 bilhões para todas as linhas de crédito do Plano Safra 2022/2023.

A expectativa de suplementação orçamentária, ainda para o calendário-safra prestes a ser encerrado, acontece em um momento em que o investimento em máquinas agrícolas está paralisado, por parte dos produtores, devido à falta de recursos com juros subsidiados.

Atualmente, as condições estão em 12,5% para a linha de crédito Moderfrota - Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras - e em 5,5% para o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Vendas de máquinas agrícolas em queda

Nas atuais condições de crédito, as vendas de máquinas agrícolas caíram 15,9% no primeiro bimestre, somando 7,9 mil unidades no período, entre tratores de rodas e colheitadeiras de grãos. Por isso, na perspectiva da entidade, caso não haja um aporte significativo ao Plano Safra, o cenário pode se manter negativo.

Segundo a Abimaq, o valor total vendido em máquinas agrícolas no Brasil foi de R$ 5,034 bilhões no mês de fevereiro. O índice é 11,4% menor em comparação ao mesmo mês do ano passado, quando foi de R$ 5,6 bilhões.

"O desempenho negativo interrompe o ciclo de quatro anos consecutivos de crescimento, que gerou a recuperação de 38,1% nas vendas em relação a 2017. Desde meados do ano passado o setor de máquinas e equipamentos tem sido fortemente afetado pelo custo do capital que, diante dos juros elevados, inibe a demanda e, consequentemente, reduz o valor a ser investido pela indústria na produção", informa a associação em nota.

Plano Safra 2023/24

Para o Plano Safra 2023/24, o setor de máquinas e implementos agrícolas espera maior volume a ser colocado à disposição do empresário rural. No início de março, em reunião com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, a Abimaq solicitou que fossem investidos R$ 45 bilhões nessas linhas.

De acordo com o Ministério da Agricultura, o desembolso do crédito rural totalizou R$ 267,5 bilhões no Plano Safra 2022/23, no período de julho/2022 até março/2023. Os financiamentos de custeio tiveram aplicação de R$ 160 bilhões. Já as contratações das linhas de investimentos totalizaram mais de R$ 72,7 bilhões. As operações de comercialização atingiram R$ 21,7 bilhões e as de industrialização, R$ 13 bilhões.