Etanol, carne e suco de laranja: Brasil domina exportações globais em nove produtos-chave

Com 74% do mercado mundial de suco de laranja, país lidera vendas externas também em soja, café e carnes, aponta levantamento da Harven Agribusiness School

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 07h16.

O Brasil ocupa atualmente a liderança nas exportações globais de nove produtos-chave do agronegócio, segundo levantamento da Harven Agribusiness School, feito com base em dados do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês), Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Os maiores destaques, segundo a instituição, são o suco de laranja, com 74% de participação nas exportações globais, a soja (59%) e o açúcar (56%).

Produto
Suco de laranjaBrasilMéxicoEUA
SojaBrasilEUAArgentina
AçúcarBrasilÍndiaUE
Carne de frangoEUAChinaBrasil
Carne bovinaEUABrasilChina
CaféBrasilVietnãColômbia
FumoChinaBrasilÍndia
CeluloseEUABrasilChina
AlgodãoEUAÍndiaChina
MilhoEUAChinaBrasil
EtanolEUABrasilChina
Carne suínaChinaUEEUA
ArrozÍndiaChinaBangladesh
TrigoChinaÍndiaRússia

O país também lidera a comercialização internacional de carne de frango, carne bovina, fumo, celulose e algodão.

Para o especialista Marcos Fava Neves, fundador da Harven, isso define o Brasil como "uma potência mundial do agronegócio".

"Nós temos hoje 36% do mercado de exportação de frango, por exemplo. E além de liderar diversos mercados internacionais, já é o segundo maior exportador de etanol e de carne suína do globo. Até o final dessa década, o Brasil tem condições de ter 40% do mercado mundial de carne de frango, 30% do mercado mundial de carne bovina e 20% de carne suína, se consolidando como principal fornecedor de alimentos do mundo", afirmou.

ProdutoParticipação (%)
Suco de laranja74%
Soja59%
Açúcar56%
Carne de frango36%
Carne bovina31%
Café31%
Fumo31%
Celulose29%
Algodão28%
Milho24%
Etanol23%
Carne suína15%
Arroz2%
Trigo1%

 

