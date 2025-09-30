Etanol, carne e suco de laranja: Brasil domina exportações globais em nove produtos-chave

Redação Exame
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 07h16.
O Brasil ocupa atualmente a liderança nas exportações globais de nove produtos-chave do agronegócio, segundo levantamento da Harven Agribusiness School, feito com base em dados do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês), Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
Os maiores destaques, segundo a instituição, são o suco de laranja, com 74% de participação nas exportações globais, a soja (59%) e o açúcar (56%).
|Produto
|1º
|2º
|3º
|Suco de laranja
|Brasil
|México
|EUA
|Soja
|Brasil
|EUA
|Argentina
|Açúcar
|Brasil
|Índia
|UE
|Carne de frango
|EUA
|China
|Brasil
|Carne bovina
|EUA
|Brasil
|China
|Café
|Brasil
|Vietnã
|Colômbia
|Fumo
|China
|Brasil
|Índia
|Celulose
|EUA
|Brasil
|China
|Algodão
|EUA
|Índia
|China
|Milho
|EUA
|China
|Brasil
|Etanol
|EUA
|Brasil
|China
|Carne suína
|China
|UE
|EUA
|Arroz
|Índia
|China
|Bangladesh
|Trigo
|China
|Índia
|Rússia
O país também lidera a comercialização internacional de carne de frango, carne bovina, fumo, celulose e algodão.
Para o especialista Marcos Fava Neves, fundador da Harven, isso define o Brasil como "uma potência mundial do agronegócio".
"Nós temos hoje 36% do mercado de exportação de frango, por exemplo. E além de liderar diversos mercados internacionais, já é o segundo maior exportador de etanol e de carne suína do globo. Até o final dessa década, o Brasil tem condições de ter 40% do mercado mundial de carne de frango, 30% do mercado mundial de carne bovina e 20% de carne suína, se consolidando como principal fornecedor de alimentos do mundo", afirmou.
|Produto
|Participação (%)
|Suco de laranja
|74%
|Soja
|59%
|Açúcar
|56%
|Carne de frango
|36%
|Carne bovina
|31%
|Café
|31%
|Fumo
|31%
|Celulose
|29%
|Algodão
|28%
|Milho
|24%
|Etanol
|23%
|Carne suína
|15%
|Arroz
|2%
|Trigo
|1%