Etanol, carne e suco de laranja: Brasil domina exportações globais em nove produtos-chave

O Brasil ocupa atualmente a liderança nas exportações globais de nove produtos-chave do agronegócio, segundo levantamento da Harven Agribusiness School, feito com base em dados do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês), Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Os maiores destaques, segundo a instituição, são o suco de laranja, com 74% de participação nas exportações globais, a soja (59%) e o açúcar (56%).

Produto 1º 2º 3º Suco de laranja Brasil México EUA Soja Brasil EUA Argentina Açúcar Brasil Índia UE Carne de frango EUA China Brasil Carne bovina EUA Brasil China Café Brasil Vietnã Colômbia Fumo China Brasil Índia Celulose EUA Brasil China Algodão EUA Índia China Milho EUA China Brasil Etanol EUA Brasil China Carne suína China UE EUA Arroz Índia China Bangladesh Trigo China Índia Rússia

O país também lidera a comercialização internacional de carne de frango, carne bovina, fumo, celulose e algodão.

Para o especialista Marcos Fava Neves, fundador da Harven, isso define o Brasil como "uma potência mundial do agronegócio".

"Nós temos hoje 36% do mercado de exportação de frango, por exemplo. E além de liderar diversos mercados internacionais, já é o segundo maior exportador de etanol e de carne suína do globo. Até o final dessa década, o Brasil tem condições de ter 40% do mercado mundial de carne de frango, 30% do mercado mundial de carne bovina e 20% de carne suína, se consolidando como principal fornecedor de alimentos do mundo", afirmou.