Sob novo comando, BTG Asset lança franquia de renda variável

Quatro meses depois da chegada de Rubens Henriques para comandar sua asset, o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da Exame) está lançando uma nova mesa de renda variável, denominada Synergy.

Para liderar a nova frente, a gestora está trazendo Lucas Cachapuz, da Genoa, que deixa a casa que ajudou a fundar depois de cinco anos – antes, ele teve uma passagem de 13 anos pela JGP como sócio e gestor nos fundos de ações e multimercados.

William Dominice, que trabalhou na Clave com Henriques e teve passagens por SPX, Vertra e Pollux, também vai dividir o comando.

No fim do ano passado, o BTG anunciou a compra da Clave, gestora de quem já era minoritário, mas a área de renda variável ficou de fora do acordo.

“Esse lançamento reforça a nossa capacidade de atrair e reter os melhores profissionais do mercado, combinando o reconhecido modelo de partnership do BTG Pactual, com a estrutura da nossa asset, e a força dos canais de distribuição”, afirma o head da asset do BTG.

A nova mesa contará com três estratégias de investimento:

o BTG Synergy Equity Hedge , fundo Multimercado que busca retornos consistentes, utilizando uma abordagem flexível e descorrelacionada do mercado de ações, tendo o CDI como referência de desempenho;

, fundo Multimercado que busca retornos consistentes, utilizando uma abordagem flexível e descorrelacionada do mercado de ações, tendo o CDI como referência de desempenho; o BTG Synergy Long Bias , estratégia de retorno absoluto em renda variável, com foco em diversificação geográfica, utilização de hedges e derivativos para controle de perdas em cenários adversos;

, estratégia de retorno absoluto em renda variável, com foco em diversificação geográfica, utilização de hedges e derivativos para controle de perdas em cenários adversos; o BTG Synergy Long Only, cujo objetivo é superar o desempenho do Ibovespa no longo prazo.

Num ambiente turbulento, o BTG tem se movimentado na área da asset.

Em março, o banco teve sucesso na na distribuição de três ofertas simultâneas. o MARG11, um ETF de Crédito, que constituiu a maior oferta primária de fundos de índices no Brasil, de R$250 milhões; o BTLA11, um imobiliário built-to-suilt com o Mercado Livre, que levantou R$ 1 bilhão; além de um coinvestimento em infraestrutura, de R$ 500milhões.