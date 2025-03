BTG Pactual levanta R$ 750 milhões para FII de galpão para o Mercado Livre

O BTG Pactual acaba de lançar um novo fundo de investimento imobiliário (FII) de galpões logísticos, o BTG Pactual Logística AAA Cajamar (BTLA11) – com uma oferta de R$ 750 milhões que superou a demanda-base para captação.

O fundo tem um galpão logístico localizado em Cajamar, a 30 quilômetros de São Paulo, locado por 12 anos para o Mercado Livre. O imóvel será desenvolvido na modalidade de contrato de built-to-suit, em que a construção é feita de acordo com as especificações demandadas pelo cliente. Quando pronto, o galpão terá 227 mil metros quadrados de área locável. A entrega da primeira fase do ativo está prevista para 2026.

Para Rubens Henriques, head da BTG Pactual Asset Management, o projeto está fundamentado em três pilares: "localização estratégica, qualidade construtiva AAA e um inquilino de primeira linha com contrato de longo prazo".

O FII terá prazo de duração de quatro anos, que pode ser prorrogado por até dois anos.

A rentabilidade-alvo da cota sênior é de IPCA + 9% ao ano e o fundo terá distribuições mensais isentas de imposto de renda para pessoas físicas que se enquadrem na regra de isenção e a taxa de administração e gestão do fundo é de 1,30% ao ano.

Houve ainda uma captação adicional com cotas subordinadas. Caso essas cotas atinjam uma Taxa Interna de Retorno (TIR) nominal de 20%, os cotistas seniores poderão se beneficiar, recebendo 5% do lucro que exceder esse patamar.

A oferta pública de distribuição primária das cotas sêniores foi lançada no último dia 6 de março, com período de coleta de intenções de investimento de 13 a 26 do mesmo mês. A liquidação ocorreu na última sexta-feira, 28.