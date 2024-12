BTG compra Clave e traz Rubens Henriques como head da asset do banco

Editora do EXAME IN

O BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame) acaba de anunciar a aquisição de 100% da Clave Capital, numa transação que traz o fundador Rubens Henriques como head de América Latina para a asset do banco.

Allan Hadid deixa o cargo de CEO da asset do BTG, que será extinto.

Com mais de 20 anos de experiência na área, Henriques foi CEO da Itaú Asset, onde implementou o modelo de multimesas e liderou a área de fund of funds, tendo participado ativamente do desenvolvimento de assets independentes no país.

SAIBA ANTES: Receba as matérias do INSIGHT direto no seu Whatsapp

O BTG já era sócio minoritário da Clave. Fundada em 2021, a gestora multiestratégia nasceu num momento desafiador para o mercado de gestão de ativos, que vem enfrentando uma série de resgates, especialmente nos multimercados e fundos de renda variável.

Atualmente, tem R$ 6 bilhões sob gestão e 25 mil cotistas.

Os sócios da Clave, Rodrigo Carvalho, responsável pela estratégia de multimercado macro; Mariano Andrade e Henrique Benzecry (crédito) e Carolina Avancini, responsável pela estratégia imobiliária, passarão a compor o partnership do BTG. Seus mandatos originais serão mantidos.

A parte de renda variável ficou de fora do deal. André Caldas, atual CIO para ações, irá estruturar uma nova gestora independente dedicada ao seu mercado de atuação, tendo o BTG como sócio minoritário.

“Acreditamos que esse movimento estratégico permitirá maximizar o resultado de longo prazo para nossos investidores, preservando os processos e mandatos atuais, aumentando significativamente nossa capacidade de pesquisa e compreensão dos mercados, e melhorando ainda mais nosso poder de atração e retenção de talentos”, disse Henriques, em nota.

“Participaremos assim de um projeto multiestratégia maior, robusto e moderno.”