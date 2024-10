Sai Rolex, entra Louis Vuitton: LVMH fecha acordo com F1 e acordo pode ultrapassar R$ 5 bi

O grupo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton firmou um importante contrato de patrocínio com a Fórmula 1, que terá início em 2025. O acordo, com duração de 10 anos, pode ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão (R$ 5,43 bilhões), de acordo com fontes próximas às negociações. A parceria substituirá a Rolex, que ocupa o papel de patrocinadora de tempo oficial da competição desde 2013. As informações são da Bloomberg e do The Wall Street Journal.

Marcas de prestígio como Louis Vuitton, Moët Hennessy e TAG Heuer, todas pertencentes ao grupo LVMH, estarão envolvidas na nova parceria. O anúncio foi feito após a confirmação de negociações entre as partes, que já vinham sendo discutidas há meses. O acordo faz parte da estratégia do grupo de reforçar sua presença em grandes eventos esportivos globais, como já foi visto anteriormente em torneios de futebol e competições de tênis.

A parceria entre LVMH e Fórmula 1 ocorre em um momento de popularidade crescente do esporte, impulsionada por novos locais de corrida e pela série da Netflix "Formula 1: Drive to Survive", que apresentou os bastidores da competição ao público global. Com essa nova visibilidade, a Fórmula 1 expandiu seu alcance, atraindo um público mais amplo e diversificado.

Rolex 'sai de cena' na F1

A Rolex, marca suíça de relógios de luxo, vinha sendo a patrocinadora oficial da Fórmula 1 desde 2013. Durante essa década de parceria, a Rolex ajudou a consolidar a imagem de prestígio da competição. No entanto, o novo acordo com a LVMH sinaliza uma nova fase para a Fórmula 1, que busca renovar sua imagem e ampliar seu apelo junto a diferentes audiências e faixas etárias.

O contrato entre a LVMH e a Fórmula 1 é visto como um movimento estratégico para ambas as partes. Para a LVMH, é uma oportunidade de associar suas marcas a um esporte que tem ganhado cada vez mais destaque, especialmente entre jovens consumidores, e que oferece uma plataforma global para a exposição de suas marcas de luxo.

Expansão global da Fórmula 1

A Fórmula 1 passou por uma transformação significativa desde que foi adquirida pela Liberty Media em 2017. Desde então, o esporte tem se expandido para novas praças e alcançado maior visibilidade global. A parceria com a LVMH chega em um momento de forte crescimento da competição, que tem visto sua base de fãs se expandir devido ao aumento da cobertura midiática e à presença de conteúdo digital.

O acordo com a LVMH fortalece ainda mais o apelo comercial da Fórmula 1, especialmente em mercados estratégicos como Europa, Ásia e América do Norte. A associação com marcas de luxo como Louis Vuitton e TAG Heuer também ajuda a reforçar a imagem de exclusividade da Fórmula 1, ao mesmo tempo em que o esporte continua a se popularizar entre um público mais jovem e conectado digitalmente.

Ainda não foram divulgados detalhes financeiros específicos do acordo, mas espera-se que as marcas do grupo LVMH estejam fortemente presentes em todas as corridas do calendário da Fórmula 1 a partir de 2025, incluindo eventos promocionais e conteúdos digitais que reforcem a ligação entre as marcas de luxo e o esporte.

LVMH amplia presença global no esporte

O Grupo LVMH tem expandido sua atuação no universo esportivo, investindo em uma série de patrocínios que visam associar suas marcas de prestígio a eventos globais. Um dos marcos recentes foi o patrocínio das Olimpíadas de Paris 2024, onde o grupo desempenhou papel de destaque, com um investimento de aproximadamente €150 milhões (R$ 814,5 milhões). Marcas como Louis Vuitton, Moët & Chandon e Chaumet estiveram presentes em momentos-chave da competição, como a confecção das medalhas e a utilização de produtos em cerimônias.

A Louis Vuitton já havia se consolidado em outros eventos esportivos, como a Copa do Mundo FIFA, criando cases especiais para os troféus do torneio. O grupo também marcou presença no mundo do tênis, com a marca sendo associada a grandes campanhas envolvendo atletas renomados, como Rafael Nadal e Roger Federer. Além disso, a Louis Vuitton foi responsável pela criação de troféus para a NFL, reforçando sua presença em diferentes modalidades esportivas ao redor do mundo.

A Moët & Chandon, outra marca do grupo, é uma presença frequente em celebrações esportivas. A champanhe da marca foi destaque em eventos de golfe e tênis, assim como em celebrações pós-competição em diversas modalidades. A associação da Moët & Chandon com o esporte tem ajudado a fortalecer sua imagem de exclusividade e sofisticação, ao mesmo tempo em que aproxima a marca de públicos de alto poder aquisitivo.

No basquete, a LVMH assinou recentemente um contrato de patrocínio com o jogador francês Victor Wembanyama, que atua na NBA pelo San Antonio Spurs. A parceria foi anunciada de maneira grandiosa, com um enorme painel publicitário em San Antonio.

A LVMH, historicamente mais associada a esportes de elite, tem ampliado sua atuação para alcançar um público maior e mais diversificado. Essa estratégia de diversificação permite que suas marcas estejam presentes em esportes com grande apelo popular, garantindo visibilidade global em uma variedade de competições esportivas e consolidando sua posição como líder no segmento de luxo.