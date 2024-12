Com R$ 14,2 bi em dívidas, Intercement e Mover entram com pedido de recuperação judicial

Editora do EXAME IN

Após meses negociando a venda para a CSN, a Intercement, segunda maior produtora do de cimento do país entrou em recuperação judicial, arrastando junto consigo a controladora, Mover Participações (antiga Camargo Corrêa).

O pedido de recuperação judicial aponta dívidas somadas de R$ 14,2 bilhões, das quais R$ 6,3 bilhões em debêntures, R$ 3,5 bilhões em bonds emitidos fora do país e R$ 3,1 bilhões diretamente com o Bradesco.

Há ainda dívidas sob a rubrica de "outros" de R$ 1,4 bilhão, de acordo com o processo. O número total exclui contas de empréstimos intercompany.

Um dos principais ativos dentro do grupo Mover, a Intercement está negociando há mais de um ano com credores financeiros para renegociar suas dívidas – com foco no processo de venda de ativos.

Havia um contrato de exclusividade de venda da companhia para a CSN, que com a RJ fica em suspenso. A grande questão era equacionar as dívidas – parte delas com vencimentos curtos e algumas delas já proteladas por medidas protetivas.

“Com o passar do tempo, a conclusão do processo de venda se tornou inviável”, ressaltou a Intercement em comunicado ao mercado.

“As companhias entendem que a medida proporcionará o tempo necessário para a construção de uma solução definitiva pra o equacionamento da sua estrutura de capital, independentemente de eventual processo de venda de ativos, dada a robusta capacidade de geração de caixa das companhias.”

O pedido de recuperação judicial não inclui a Loma Negra, cimenteira do grupo na Argentina – que, ao menos em tese, pode ser colocado à venda separadamente.

A Intercement foi um dos últimos grandes negócios que ficaram nas mãos da terceira geração do grupo fundado por Sebastião Camargo, combalido em grande parte por conta da Lava-Jato. Outros negócios, como a Alpargatas e a CPFL foram vendidos.

O Grupo Mover detém ainda 14,86% da concessionária de transportes CCR, uma grande geradora de caixa e avaliada em pouco menos de R$ 23 bilhões na Bolsa.

Mover e Intercement estão assessoradas no processo pelo E. Munhoz Advogados e pelo banco Houlihan Lokey.