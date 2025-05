O sucessor de Marcos Galperin: Mercado Livre terá novo CEO a partir de 2026

O Mercado Livre acaba de anunciar a mudança no comando: o fundador e atual CEO global, Marcos Galperin, será substituído por Ariel Szarfsztejn, atual presidente de comércio da gigante de ecommerce. Os executivos vão ocupar os novos cargos a partir do dia 1 de janeiro de 2026.

Galperin assumirá o novo papel de presidente executivo e "seguirá profundamente envolvido na empresa", de acordo com comunicado, focando na estratégia, na evolução do produto, na cultura e no impulso da inteligência artificial para continuar transformando o negócio.

“Ariel Szarfsztejn, que se juntou à empresa em 2017, é a pessoa certa para liderar esta nova fase como CEO do Mercado Livre. Ele possui a capacidade, a liderança e a cultura necessárias para guiar a empresa por muitos anos", destacou Galperin, que fundou a empresa em 1999 e a levou a se tornar uma das maiores empresas de tecnologia.

"Juntamente com a talentosa equipe que me acompanhou, Ariel tem tudo para garantir que o Mercado Livre continue crescendo fortemente nas próximas décadas.”

Ariel Szarfsztejn ocupou diversas posições de liderança desde sua entrada em 2017 e assumiu o cargo de presidente de comércio em 2024. Além disso, desempenhou trabalhou no setores de estratégia, desenvolvimento corporativo e relações com investidores. Ariel é graduado em Economia pela Universidade de Buenos Aires e possui um MBA da Universidade de Stanford.

Marcos Galperin fundou o Mercado Livre há 25 anos, inspirado pelo modelo de negócios da eBay, logo após concluir seus estudos na renomada Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Nascido na Argentina, Galperin construiu um império no setor de e-commerce e pagamentos digitais, sendo hoje uma das figuras mais influentes da economia digital na América Latina.

Nos próximos meses de transição, Galperin segue com foco na estratégia, evolução do produto e no impulso da inteligência artificial. Os dois executivos estão trabalhando juntos em uma transição estruturada para garantir o crescimento contínuo do Mercado Livre.