O que está por trás da compra da Fator Seguradora pela Sompo

A Sompo Seguros anunciou nesta terça-feira, 21, a aquisição integral da seguradora do banco Fator. O valor da transação não foi divulgado, mas foi calculado a partir de um múltiplo sobre o patrimônio líquido da Fator Seguradora, superior a R$ 200 milhões. A conclusão da transação permanece sujeita à aprovação das autoridades regulatórias competentes.

A companhia atraiu o interesse de três grupos europeus — a italiana Generali, a francesa AXA e a espanhola Mapfre —, mas quem levou foi uma companhia japonesa, que quer continuar crescendo globalmente. No início deste ano, a terceira maior seguradora do país asiático concluiu a aquisição global de 100% das ações da inglesa Aspen Insurance por US$ 3,5 bilhões. A aquisição da Fator Seguradora, a primeira desde então, segue a mesma estratégia: diversificação geográfica e de portfólio. "Queremos continuar crescendo, mas não vemos mais tanto potencial no Japão, que enfrenta queda populacional", diz Alfredo Laila Neto, CEO da Sompo no Brasil.

O Japão enfrenta uma das mais aceleradas quedas demográficas do mundo, fruto da combinação de uma das menores taxas de natalidade entre os países desenvolvidos e uma expectativa de vida elevada. Segundo projeções oficiais, o país, que já teve mais de 128 milhões de habitantes, pode cair para menos de 100 milhões até meados do século, reduzindo a força de trabalho, pressionando o sistema previdenciário e aumentando a necessidade de ganhos de produtividade — um cenário que tem levado empresas japonesas a buscar crescimento fora de casa, por meio de aquisições e expansão internacional.

A compra da Fator Seguradora, que atua com foco em seguros corporativos e soluções voltadas à gestão de riscos empresariais, também passa pela diversificação de portfólio da companhia no Brasil. Atualmente, a Sompo está entre as cinco maiores seguradoras do país nos segmentos de Seguros Corporativos e de Agronegócio.

Apetite em dia

A mudança de estratégia começou em 2022, quando a Sompo vendeu sua carteira de saúde para a SulAmérica. No ano seguinte, foi a vez da operação de varejo passar para a HDI. Com a reestruturação concluída, a avaliação da companhia é que chegou o momento de voltar a crescer. Na América Latina, a seguradora mantém conversas para adquirir operações voltadas ao mercado corporativo (B2B), ampliando sua presença na região. "Namoro leva tempo", brinca Laila Neto. "Se não virar casamento, seguimos firmes no nosso plano de crescer organicamente".

Caixa forte

Em 2025, a Fator Seguradora registrou R$ 796 milhões em prêmios emitidos, R$ 1,9 bilhão em ativos totais e R$ 46 milhões de lucro líquido, valor 47% superior aos R$ 31,2 milhões registrados em 2024.

Já a Sompo registrou R$ 2,8 bilhões em prêmios, R$ 6,3 bilhões em ativos totais e R$ 1,8 bilhão em patrimônio líquido em 2025. O lucro foi de R$ 126 milhões, o que representa crescimento de 78% em relação ao ano anterior.

Com a aquisição, a Sompo deve acelerar o plano de chegar a US$ 1 bilhão em prêmios no ano. Inicialmente, a companhia japonesa planejava chegar ao número mágico em 2028, mas agora antecipou o plano para 2027. Neste ano, o grupo, com a Fator Seguradora, deve registrar R$ 4 bilhões em prêmios. "O negócio complementa nossa operação já estabelecida no Brasil e reforça nossa ambição de fortalecer ainda mais a oferta em seguros especializados e corporativos nos mercados internacionais”, afirma Alessa Quane, CEO de International Markets da Sompo International Holding Ltd.

Pelo lado da Sompo, a operação foi assessorada pela Value Capital e pelo escritório Mattos Filho. A KPMG foi a consultoria atuarial e operacional. Pela Fator Seguradora, atuaram Goldman Sachs como consultoria financeira e o escritório Machado Meyer como responsável pela consultoria legal.