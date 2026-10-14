Totvs aposta em ecossistema integrado contra o mito da simplificação da IA

RESUMO ＋ Durante o Universo Totvs 2026, a empresa de tecnologia Totvs apresentou estudo do MIT Sloan Management Review segundo o qual 93% das companhias brasileiras ainda adotam inteligência artificial de forma desestruturada. A pesquisa, com quase 600 profissionais, embasou o lançamento do Corten, plataforma que integra ERP, nuvem, serviços financeiros e IA com mais de 30 agentes especializados.

Durante o Universo Totvs 2026, seu principal evento anual, a Totvs apresentou o estudo inédito "Da adoção à escala: a maturidade da inteligência artificial nas empresas brasileiras", conduzido pelo MIT Sloan Management Review. O levantamento revelou que revela 93% das companhias no Brasil ainda adotam a tecnologia de forma desestruturada, sem incorporá-la de fato à estratégia do negócio.

O levantamento ouviu quase 600 profissionais de diversos portes, setores e regiões e serviu como pano de fundo para o lançamento do Corten, plataforma para integrar ERP, nuvem, serviços financeiros e IA com mais de 30 agentes especializados. A ferramenta permite resolver exatamente o desafio apontado pela pesquisa: a integração entre IA e governança corporativa.

Para Dennis Herszkowicz, CEO da TOTVS, o estúdio reflete a distância entre a experimentação e a maturidade operacional. "O estudo traz um dado alarmante, 92% das empresas não integraram a inteligência artificial em sua gestão. O uso da IA sem atrelá-la rigorosamente às métricas e aos processos vitais da companhia significa abrir mão de gerar valor real."

O estudo também joga luz sobre o gargalo cultural e normativo. Cerca de 43% dos colaboradores têm receio de cometer erros por confiar demais na IA, enquanto 37% afirmam não saber usar as ferramentas corretamente. Apesar disso, apenas 7% das empresas oferecem capacitação estruturada sobre o tema para todos os colaboradores.

"Isso para nós é uma comprovação muito clara de que o chamado DIY, o do it yourself, ele tem limitações muito fortes, e os desafios são muito grandes", avalia o CEO. Reforçando sua visão sobre a evolução tecnológica, Herszkowicz conclui com um paralelo histórico sobre a complexidade dos ecossistemas: "Toda nova tecnologia surge com esse mito da simplificação, mas na prática estamos falando de um ambiente que ficou mais complexo em nível de integração, orquestração, segurança e governança."

Em termos de maturidade geral, avaliada em sete dimensões, o índice médio das empresas brasileiras ficou em 6,69 em uma escala de 0 a 10. Contudo, a pesquisa traz um dado estratégico fundamental destacado por Herszkowicz: as organizações que mantêm parcerias ativas com fornecedores de software e tecnologia elevam seu índice de maturidade em 41% em comparação àquelas que tentam avançar sozinhas.