O México é o novo Brasil para os neobanks? Sim e não, diz o BofA

Com investimentos vultosos no México, o Nubank vem afirmando que o país pode ser o novo Brasil. O Bank of America Merill Lynch (BofA) concorda – mas em partes.

Num relatório publicado hoje, o banco aponta que o México está numa situação parecida com a do Brasil em 2018, logo antes do boom dos neobanks: daquele ano até 2021, essa participação passou a 80% e vem estável desde então.

Hoje, são cerca de 19 milhões de usuários ativos de neobanks no México, o equivalente a 15% da população – o mesmo cenário de seis anos atrás no mercado brasileiro.

Há duas diferenças importantes na dinâmica de bancarização.

Uma delas é negativa para o Nubank. O ritmo de crescimento dos downloads de neobanks está em ritmo bem menor do que no boom do Brasil.

“Apesar da penetração baixa, o crescimento dos neobanks no México parece não estar decolando”.

O número médio de downloads tem crescido 10% a 30% na comparação do mesmo mês com o mês anterior, bem abaixo das taxas de crescimento do Brasil entre 2018 e 2020, quando indicador mostrou crescimento de 90% a 160% na mesma base de comparação.

Outra dinâmica é mais positiva: o crescimento tem sido bem mais concentrado, com menor concorrência entre os novos entrantes.

Segundo os dados levantados pelo BofA, no fim de 2019 havia pelo menos nove neobanks com mais de 500 mil downloads por mês no Brasil. No México, apenas Mercado Pago e Nubank atingem essa marca.

O Mercado Pago ainda é líder, com 6,9 milhões de usuários ativos, um crescimento de 30% na comparação anual. Mas o Nubank vem logo em seguida – e consistentemente reduzindo o gap de liderança.

Hoje são 4,4 milhões de usuários ativos, um avanço de 60% sobre março de 2023. Eles são seguidos pelo PayPal, com 3,4 milhões de usuários ativos, Spin (1,2 milhão) e Hey Banco (1 milhão).

“Os três apps líderes concentram quase 80% dos usuários ativos, contra uma taxa de 50% no Brasil em 2018 (atualmente esse percentual é de 60%)”, afirma a equipe do BofA.

Em termos de downloads mensais, o Nubank ultrapassou o Mercado Pago. O Nu teve cerca de 740 mil downloads em março, crescimento de 90% na comparação anual, contra 690 mil downloads do Mercado Pago (+15%) – que cresceu em linha com a indústria.

“Esse é um indicador que sinaliza o potencial de usuários mensais ativos, e potencialmente de geração de receita, se os clientes forem apropriadamente monetizados”, afirma o BofA.