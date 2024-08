David Vélez vende 3% do Nubank e embolsa US$ 404 milhões

O CEO e fundador do Nubank, David Velez, vendeu 31 milhões de ações da companhia, ou cerca de 3% da sua fatia, embolsando US$ 404 milhões em meio à alta de mais de 60% dos papéis neste ano. A operação foi registrada pela companhia na SEC nesta quarta-feira, 14.

Foi a segunda vez que o executivo vendeu ações do Nubank, fora do IPO na NYSE, em 2021. Em agosto do ano passado, o colombiano vendeu 25 milhões de ações por US$ 191 milhões.

A venda, agora, vem em meio ao bom momento do papel.

Com números fortes de crescimento no Brasil e no México, divulgados ontem à noite, o banco digital viu o lucro líquido dobrar no segundo trimestre, para US$ 487 milhões.

O desempenho operacional tem animado os investidores. A ação fechou com alta de de 5% nesta quarta-feira. A companhia vale US$ 64 bilhões.

Com a venda, Velez ainda detém 20% do Nubank e 75% do capital votante.