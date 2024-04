Nubank aumenta aposta e aporta US$ 100 milhões na operação do México

O Nubank está aumentando a aposta no México. A fintech vai fazer um aumento de US$ 100 milhões na capitalização patrimonial da Nu México, elevando seu investimento no país para mais de US$ 1,4 bilhão. O aumento de agora é um dos maiores desde o fim de 2022, quando a empresa colocou o pé no acelerador de sua estratégia no país.

Tradicionalmente, o Nu mantém caixa na holding e vai descendo para os países à medida que a operação requer mais capital. "Mesmo no Brasil, o banco roda com um capital aparentemente apertado – que, na verdade não é tão apertado assim, porque, na prática, eles têm folga de caixa podem puxar capital quando quiserem", aponta um investidor que conhece de perto a companhia.

“Com este novo investimento, o Nu México reafirma sua posição como uma das instituições financeiras mais bem capitalizadas do país. Tal como afirmamos, a Nu Holding tem a capacidade e a vontade de investir e acompanhar a evolução da operação local”, diz Cristina Junqueira, COO e co-fundadora da Nubank, em nota.

Desde 2020, o México vem sendo apontado como uma das prioridades da companhia, mas ganhou ainda mais relevância nos planos de 2024. O mercado mexicano tem brilhado os olhos do setor financeiro, com investimentos recentes do Mercado Pago, fintech do Mercado Livre, e de outras instituições tradicionais, como o Bradesco, que recentemente chegou ao país com seu banco digital.

O número de clientes mexicanos do Nubank terminou 2023 em 5,2 milhões, mas já passou de 5,5 milhões no primeiro mês deste ano.

O investimento tem como objetivo apoiar a expansão da carteira no país e fortalecer a presença em todos os segmentos do mercado financeiro mexicano, de acordo com Iván Canales, diretor geral do Nu México.

A fintech desembarcou no México ainda em 2019. Em 2020, lançou o cartão de crédito e no fim de 2022, ainda de forma piloto, começou a oferecer o serv

iço de conta digital – a Cuenta Nu ganhou forma como serviço para toda base de clientes em maio de 2023.

Atualmente, o rol de serviços inclui também empréstimos pessoais. E, durante o primeiro trimestre de 2024, foram integradas várias funcionalidades, como a possibilidade de enviar dinheiro dos Estados Unidos para o México e habilitar depósitos em dinheiro em qualquer caixa das lojas Soriana – numa aproximação do Nubank com o varejo para vencer uma barreira de penetração em um país em que o dinheiro físico ainda é predominante.

O aporte vem com a missão da companhia de crescer e oferecer novos serviços aos clientes. Uma das inovações que deve chegar nos próximos meses é a possibilidade de o cliente congelar o dinheiro de suas 'Cajitas' (as caixinhas do México) para acessar retornos fixos por um período pré-determinado.

O Nu México é a maior instituição financeira popular (sofipo, na sigla em espanhol) em número de clientes e seu capital contábil representava quase 51% de todo o setor até março de 2024.