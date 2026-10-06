Com R$ 239 milhões em dívidas, grupo da JAC Motors pede recuperação judicial

RESUMO ＋ O Grupo SHC, representante da marca JAC Motors no Brasil, entrou em recuperação judicial nesta terça-feira, 6, com R$ 239,5 milhões em dívidas e 44 empresas incluídas no pedido. O processo sucede uma recuperação encerrada em maio de 2025. A JAC registrou 988 emplacamentos em 2025, queda de 51,1% ante 2024, segundo a Fenabrave.

O Grupo SHC, representante da JAC Motors no Brasil, entrou em recuperação judicial nesta terça-feira, 6, como adiantado pelo EXAME Insight. Com R$ 239.5 milhões em dívidas, a companhia do empresário Sergio Habib arrolou 44 empresas do grupo no pedido.

A empresa negociava com credores uma nova reestruturação e buscava manter parte das dívidas fora da recuperação judicial. Segundo fontes a par das conversas, um grande banco teria mais de R$ 100 milhões a receber. Nas negociações, bancos e fundos também enfrentam dificuldades para localizar e retomar veículos dados como garantia dos empréstimos.

O novo pedido ocorre em meio ao encolhimento da JAC no mercado brasileiro. A marca registrou 988 emplacamentos de automóveis e comerciais leves em 2025, ante 2022 em 2024, uma queda de 51,1%, segundo dados da Fenabrave. O número não inclui caminhões. A retração contrasta com o desempenho do mercado: os emplacamentos de automóveis e comerciais leves no Brasil cresceram 2,58% em 2025, para 2,55 milhões de unidades.

Uma segunda tentativa de reestruturação

A primeira recuperação judicial do SHC começou em novembro de 2018, com dívidas declaradas de R$ 517,7 milhões. Na ocasião, o grupo atribuiu a crise à retração do mercado automotivo e às restrições do programa Inovar-Auto, que limitava as importações ou exigia o pagamento adicional de impostos. O grupo também enfrentava o fim da parceria de 28 anos com a Citroën, cuja rede de concessionárias havia sido um de seus principais negócios.

O plano foi homologado em setembro de 2019, após aprovação dos credores, e a primeira recuperação foi encerrada em maio de 2025. O retorno à Justiça ocorre, portanto, cerca de um ano e cinco meses depois do encerramento daquele processo.

A trajetória da JAC no país começou com uma expansão acelerada. Em 2011, Habib inaugurou 50 concessionárias em um único dia. O projeto previa uma fábrica na Bahia, estimada em R$ 1 bilhão, que não foi construída. Anos depois, o empresário passou a apostar na importação de veículos elétricos para dar uma nova direção ao negócio, também sem sucesso.

O Grupo SHC não retornou aos contatos. O espaço segue aberto.

Juros altos pressionam empresas

O pedido do SHC se soma a outras recuperações judiciais recentes no país. Em agosto, a Casas Bahia recorreu à Justiça para reestruturar cerca de R$ 17,3 bilhões em dívidas. No mesmo mês, a Marabraz apresentou um pedido envolvendo aproximadamente R$ 140 milhões. Os casos têm causas próprias, mas ocorrem em um ambiente de crédito caro e dificuldade para refinanciar dívidas. Mesmo após os cortes deste ano, a Selic está em 13,75% ao ano, patamar que mantém elevado o custo dos empréstimos e do financiamento de estoques.

Segundo o levantamento mais recente da Serasa Experian, divulgado em outubro com dados de maio, foram registrados 65 processos de recuperação judicial, envolvendo 237 empresas. A avaliação da entidade é que a permanência dos juros elevados, combinada à desaceleração econômica, afeta especialmente os setores mais dependentes do crédito e do consumo.