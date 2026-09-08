Com US$ 2 bi em investimentos, Prime Video aumenta aposta na NBA e põe Brasil no centro do jogo

Há alguns dias, em seu primeiro evento de anúncios de investimentos, realizado na Cidade do México, o Prime Video, da Amazon, dedicou parte importante do foco de seus US$ 2 bilhões, que serão aportados na América Latina entre 2027 e 2030, para aquisições de conteúdo e direitos esportivos. Para além do Brasileirão e da Copa do Brasil, a plataforma se prepara para uma temporada histórica da NBA, tendo o Brasil como um dos principais eixos de sua estratégia.

O movimento é sustentado por um acordo global de 11 anos com a principal liga de basquete do mundo, que envolve um investimento de aproximadamente US$ 1,8 bilhão anuais por parte da Amazon. Na América Latina, o contrato ampliou a cobertura no Brasil e no México para mais de 200 jogos por temporada e levou as transmissões da NBA pelo Prime Video pela primeira vez a Argentina, Colômbia e Chile.

No Brasil, o número de lares que acompanham a NBA pelo Prime Video mais que dobrou desde a primeira temporada de transmissões, em 2022, e já supera 5 milhões, segundo o Ibope. O avanço acompanha uma aposta mais ampla da plataforma em esportes na região. Em 2026, mais de 20 milhões de lares latino-americanos consumiram conteúdo esportivo no Prime Video, superando ainda durante o ano o resultado registrado em todo 2025. A empresa estima ter alcançado mais de 60 milhões de fãs.

“Essa nova fase de investimentos reflete a busca por uma experiência de classe mundial e acessível aos exigentes fãs da região, e a NBA entra como um ativo estratégico”, diz Gustavo Coelho, líder de negócios esportivos para a América Latina do Prime Video. No mercado brasileiro, Disney, por meio da ESPN, também detém direitos de transmissão da liga.

A temporada regular 2026/2027 da NBA começa em 20 de outubro. O Brasil é o segundo maior mercado da liga fora dos Estados Unidos, enquanto a NBA encerrou a última temporada com receita de US$ 14,5 bilhões.

“Nosso acordo do Prime Video vai até 2036. Estamos muito felizes, tivemos excelentes resultados com a final, que foi exclusiva nessa última temporada, e vamos continuar trabalhando para evoluir a transmissão e entregar o melhor para o fã da NBA”, afirma Coelho.

A relevância do mercado brasileiro também aparece fora das transmissões. A última edição da NBA House, em São Paulo, recebeu mais de 42 mil fãs e reuniu cerca de 50 marcas parceiras, reforçando o peso do país na estratégia comercial da liga.