Fourthline e Veridas concluem fusão avaliada em mais de 200 milhões de euros

RESUMO ＋ A empresa holandesa de verificação de identidade Fourthline e a companhia espanhola de biometria Veridas concluíram nesta terça-feira, 3 de novembro, uma fusão que avalia o negócio combinado em mais de 200 milhões de euros. O grupo atuará em mais de 50 países e projeta receita superior a 50 milhões de euros em 2026.

A holandesa Fourthline e a espanhola Veridas concluíram nesta terça-feira, 3, uma fusão que avalia o negócio combinado em mais de 200 milhões de euros. A operação reúne tecnologias de verificação de identidade, biometria e prevenção a fraudes, com atuação em mais de 50 países e escritório em São Paulo.

Anunciada em julho e concluída em 30 de outubro, a transação conta com um aporte de até 65 milhões de euros da Finch Capital, já acionista da Fourthline, além de investimento da Seaya Andromeda e financiamento da Ashgrove Capital. Os recursos serão destinados à compra de parte das participações dos acionistas da Veridas, ao refinanciamento de dívidas, ao desenvolvimento de produtos e a novas aquisições.

As empresas projetam receita combinada superior a 50 milhões de euros em 2026 e afirmam que ambas chegaram ao fechamento com Ebitda positivo. A meta é alcançar 85 milhões de euros em receita anual recorrente em 2029. O grupo também estima 20 milhões de euros em sinergias anuais, apoiadas principalmente na venda dos produtos de uma companhia aos clientes da outra.

A Fourthline tem maior presença entre instituições financeiras do norte e do centro da Europa. Sua carteira inclui Revolut, N26, Trade Republic, Qonto e Rabobank. A Veridas, criada em 2017 como uma joint venture com o BBVA, atende mais de 350 clientes em 25 países e traz à combinação tecnologias de reconhecimento facial, documental e de voz, além de presença no sul da Europa, na América Latina e nos Estados Unidos.

O objetivo é oferecer a bancos e outras empresas reguladas um único fornecedor para verificar a identidade de clientes, prevenir fraudes e cumprir exigências de identificação e combate à lavagem de dinheiro. A meta do grupo é realizar 200 milhões de verificações em 2026.

Juntos somos mais fortes

A combinação ocorre em um mercado pressionado pelo uso de inteligência artificial para produzir documentos falsos, deepfakes e identidades sintéticas. Ao mesmo tempo, empresas que operam em diferentes países precisam adaptar seus processos às exigências de cada regulador. A aposta das duas companhias é que reunir essas funções em uma plataforma facilite a expansão internacional dos clientes. “A partir de hoje, um parceiro de negócios que integre clientes em Amsterdã, Madri, Londres, Cidade do México, São Paulo ou Bogotá poderá aplicar um único padrão de verificação por meio de um único provedor”, afirma Paul Stoddart, atual CEO da Fourthline, que comandará a empresa combinada.

Eduardo Azanza, CEO da Veridas, assumirá a presidência. A sede ficará em Amsterdã, com escritórios também em Estocolmo, Pamplona, Barcelona, Cidade do México, São Paulo e Boston. O conselho de supervisão será presidido por Radboud Vlaar, sócio da Finch Capital.

Apesar da conclusão da fusão, a integração das plataformas será feita em etapas. Segundo as empresas, os contratos, as integrações e o suporte aos clientes serão mantidos durante o processo.