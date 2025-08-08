Fleury cresce pouco, mas mantém margem; lucro vem abaixo do consenso

Num segundo trimestre marcado por crescimento fraco na receita, o Fleury manteve a disciplina de despesas e entregou um EBITDA e margens estáveis em relação ao mesmo período do ano passado.

O grupo – que está no foco do mercado por conta do interesse da Rede D'or – registrou lucro de R$ 152,3 milhões, queda de 12,3% na comparação anual.

“Houve um efeito maior de depreciação por nossos investimentos em tecnologia, continuamos investindo em digitalização porque acredita que essa é uma alavanca importante de produtividade”, afirmou a CEO Jeane Tsutsui ao INSIGHT.

(A executiva não quis comentar sobre os rumores envolvendo as negociações com a empresa da família Moll.)

Os números do segundo trimestre vieram levemente abaixo da estimativa do mercado desde a primeira linha do balanço.

O mercado já não tinha expectativas muito altas por conta do efeito calendário, com menos dias úteis nesse período.

Mas a receita bruta cresceu 2,8%, para R$ 2,2 bilhões, com dinâmicas opostas nas principais áreas de atuação da companhia.

Enquanto o B2C, que envolve operação de laboratórios para o varejo, viu a receita subir 7,2%, para R$ 1,54 bilhão, o faturamento do chamado lab-to-lab, de processamento de exames para outros laboratórios e hospitais, recuou 3,1%, para R$ 501 milhões.

Trata-se em parte da saída um hospital importante, o Sírio Libanês, em São Paulo, que passou a processar os exames internamente e também da base de comparação: o segundo trimestre de 2024 tinha registrado um crescimento forte em exames de dengue e toxicologia.

A maior queda, contudo, veio da divisão de ‘Novos Elos’, que inclui serviços mais amplos além dos diagnósticos, como clínicas de ortopedia e oftalmologia, e cuja receita caiu 13,2%, para R$ 174,1 milhões.

Segundo a CEO, a redução veio principalmente da área de infusões – uma das mais representativas na divisão ainda relativamente pequeno do grupo–, que vem enfrentando mais competição, com novos entrantes.

Outro fator que vem sendo acompanhado de perto pelo mercado são as glosas, ou seja os atendimentos realizados e com pagamentos negados por planos de saúde, que ficaram no patamar de 1,4% neste trimestre, contra 1% no mesmo período do ano passado.

De acordo com Tsutsui, com a sinistralidade agora mais controlada nas operadoras de planos, a expectativa é que o cenário melhore.

“Temos um dos menores patamares da indústria em termos de glosa e ela vem estável em 1,4% nos últimos trimestres. Trabalhamos bastante em parceira com as operadoras para que tenhamos um momento de estabilidade maior”, diz Tsutsui.

Para onde crescer?

Trabalhando num mercado já bastante maduro, uma das principais questões do mercado desde que a aguardada união com o Hermes Pardini, concluída em 2023, é de onde virá o crescimento.

Nesse sentido, a executiva ressalta a expansão B2C, especialmente a vertical de "regionais", que cuja receita subiu mais de 10%, puxada por Bahia e Goiás. Além disso, no Rio de Janeiro, segundo maior mercado da empresa, houve crescimento de 8,2% na receita no segundo trimestre. “O número de beneficiários não cresce no Rio e a gente continua crescendo, então estamos ganhando market share”, diz.

Outro ponto é a estratégia de aquisições, que vem atacando principalmente marcas regionais no interior dos Estados – caso da Confiance, que atende Campinas e região, e acaba de passar pelo closing após aval do Cade, e a aquisição mais recente do Hemolab, na região de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais.

“Olhamos para regiões que tem maior desenvolvimento econômico, buscando oportunidades, de ativos com marcas que tenham forte relacionamento com o cliente”, afirma.

O preço, claro, é importante – e, nesse sentido, o Fleury acredita que o balanço confortável joga a seu valor. “Somos muito disciplinados em pagar preços adequados para esse momento. Principalmente porque vemos que nem todo mundo está com capacidade da fazer aquisições. Como temos uma estrutura de capital robusta, com alavancagem de 1,1x, seguimos na nossa estratégia.”