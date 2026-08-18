De Melbourne a Porto Feliz: JHSF leva quadras do Australian Open ao interior de SP

Para jogar nas mesmas quadras do Australian Open, não será mais preciso ir até Melbourne. A JHSF fechou um acordo com o Grand Slam australiano para instalar no Boa Vista Village, em Porto Feliz, as primeiras quadras fora do complexo oficial do torneio a reproduzir as características das usadas no Australian Open.

Serão oito quadras no total, com a mesma especificação de piso, cor e velocidade de jogo encontrada em Melbourne. A instalação ficará a cargo da GreenSet Worldwide, fornecedora oficial das quadras do Australian Open.

Três delas já existem no complexo esportivo do empreendimento. Outras duas quadras cobertas serão construídas no local. A área das residências receberá mais três — duas internas e uma externa. As quadras serão permanentes e fazem parte de um acordo de longo prazo entre a JHSF e o Australian Open, que transforma a incorporadora em parceira regional do torneio e dá à companhia exclusividade na categoria imobiliária na América do Sul.

Competição à vera

O negócio também traz uma competição oficial para dentro do empreendimento. O Boa Vista Village será sede da AO Junior Series South America em 2026, 2027 e 2028. O torneio reúne jovens tenistas da região e dá ao campeão uma vaga na chave principal juvenil de simples do Australian Open. Além da competição, o acordo prevê clínicas, eventos e outras ativações da marca australiana no empreendimento.

A parceria reforça uma frente em que a JHSF vem colocando dinheiro nos últimos anos: usar instalações esportivas de alto padrão como parte da proposta de seus empreendimentos imobiliários. “Nos últimos anos, temos investido consistentemente em instalações esportivas de padrão mundial e em experiências para nossos moradores e visitantes”, afirma Augusto Martins, CEO da JHSF.

Para o Australian Open, a parceria também amplia sua presença na América do Sul e cria uma ponte com jogadores juvenis da região. “A América do Sul continua produzindo talentos incríveis do tênis, e a AO Junior Series South America desempenha um papel importante na criação de um caminho para que jovens jogadores compitam em um dos maiores palcos do esporte”, diz Andre Sá, diretor de Relações com Jogadores da Tennis Australia e diretor do torneio sul-americano. A parceria tem apoio da Golden Goal, representante oficial do Australian Open na América do Sul.

Saque que cruza a rede

A parceria com o Australian Open é mais uma peça na estratégia da JHSF de transformar o negócio imobiliário em uma plataforma de luxo que combina residências, shoppings, hotéis, gastronomia, clubes e aviação executiva. A companhia vem acelerando essa expansão: inaugurou neste ano o Boa Vista Village, avançou com um novo shopping na Faria Lima, em São Paulo, previsto para 2027, comprou um terminal de aviação executiva em Miami e um cassino no Uruguai, onde pretende desenvolver um hotel Fasano, além de preparar a expansão da bandeira de hotelaria em mercados como Milão.

O movimento vem depois de um 2025 recorde: a JHSF registrou R$ 3,7 bilhões de receita bruta, R$ 1,8 bilhão de Ebitda e R$ 1,9 bilhão de lucro líquido, altas de 112%, 145% e 117%, respectivamente. Os negócios de renda recorrente — justamente onde entram shoppings, hotéis, restaurantes, clubes, residências, aeroporto e gestão de recursos — geraram R$ 1,4 bilhão em receita e R$ 658 milhões de Ebitda.