Com MSC, Portonave prepara para atracar R$ 2 bilhões em investimentos

A Portonave, controladora do terminal de contêineres de Navegantes (SC), prepara-se para atracar um robusto plano de investimento de ampliação e modernização do espaço. Iniciado em 2024, o projeto, com custo total estimado em R$ 2 bilhões, deve ser finalizado ainda este ano.

Não falta muito. A rodada mais recente, estimada em cerca de R$ 60 milhões, foi empenhada nas últimas semanas. O dinheiro serviu para a compra de tratores e escâneres. "O Brasil ainda carece de capacidade para movimentação de contêineres", lamenta Osmari de Castilho Ribas, superintendente da Portonave. "Mas o mercado, em Santa Catarina, é competitivo, com bom escoamento de madeira, além de carnes de frango e porco".

Investimento prático

O plano é ambicioso. Controlada pelo grupo suíço Terminal Investment Limited (TiL), braço de terminais da MSC (Mediterranean Shipping Company), uma das maiores empresas de navegação do mundo, a Portonave está de olho em navios maiores. Com as obras finalizadas, o terminal, que tem capacidade de movimentar 1,5 milhão de contêineres, vai conseguir receber até 2 milhões de contêineres por ano e receber embarcações de até 400 metros. As obras são responsabilidade da construtora belga Besix, conhecida pela construção do prédio Burj Khalifa, o maior do mundo, em Dubai.

Os investimentos acompanham uma movimentação estrutural na região. A MSC quer estar preparada para a concessão do canal de Itajaí, que prevê a operação e manutenção do canal de acesso ao complexo portuário de mesmo nome, composto pelos terminais de Itajaí, Navegantes e Itapoá. A previsão é que o leilão ocorra nos próximos meses e a MSC avalia participar da disputa.

Além dos acessos aquaviários, a Portonave também aguarda a concessão dos acessos rodoviários ao porto. As rodovias BR 101, em renegociação com a atual concessionária Arteris, e a BR 470, aberta à concorrência entre diferentes operadores, são consideradas insuficientes para dar conta da demanda da região. Os leilões ainda não têm data para ocorrer.

Efeito Trump

Nem mesmo o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros alterou os planos da Portonave.

No início do mês, Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre as importações do Brasil, prevista para entrar em vigor em agosto. A medida corresponde a uma sobretaxa de 40%, somada à tarifa geral de 10% já aplicada aos produtos brasileiros. O governo brasileiro, por sua vez, sinalizou que poderá reagir com base na Lei da Reciprocidade Econômica, que autoriza a adoção de contramedidas comerciais.

Embora a escalada da disputa comercial possa reduzir o volume de embarques para o mercado americano e pressionar a movimentação dos portos brasileiros, a Portonave afirma que manterá seu cronograma de investimentos. "O assunto preocupa, mas seguimos trabalhando para melhorar nossa produtividade", diz Castilho. "Nosso acionista orientou que seguíssemos firmes com o plano de expansão. Em algum momento, essa situação deve se estabilizar."