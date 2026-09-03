EXCLUSIVO: Com três propostas na mesa, rede de academias Selfit suspende processo de venda

A HIG Capital suspendeu o processo de venda da rede de academias Selfit após receber três propostas, apurou o EXAME Insight. A Smart Fit, do empresário Edgard Corona, avaliou o ativo, mas não avançou por considerar a pedida cara para uma empresa alavancada. Propostas mesmo foram três. Duas de grupos brasileiros e uma empresa estrangeira. Mas não vai sair negócio. A gestora considerou as propostas baixas.

Bem da verdade, o movimento de venda da rede de academias começou sem que a HIG estivesse, inicialmente, buscando uma saída para o investimento, que teve início em 2015. No ano passado, dois potenciais compradores procuraram a gestora demonstrando interesse pela rede de academias. Em novembro de 2025, diante das sondagens, a HIG contratou o Bank of America (BofA), que avaliou o ativo em cerca de R$ 1,6 bilhão, para organizar um processo competitivo e testar o apetite do mercado. A venda poderia ser parcial ou total.

O processo foi então ampliado para outros interessados e terminou com três propostas na mesa. Nenhuma, porém, alcançou o valor considerado adequado pela companhia. O processo foi encerrado há cerca de dois meses.

Ganhando musculatura

A Selfit fechou 2025 com faturamento de R$ 448 milhões, crescimento de 36% sobre os R$ 330 milhões registrados em 2024. Um ano antes, em 2023, a rede havia faturado R$ 236 milhões. Em três anos, desde os R$ 173 milhões de 2022, a receita avançou cerca de 159%, acompanhando uma expansão acelerada da rede. Em junho de 2026, a companhia chegou à marca de 200 academias em operação, distribuídas por 16 estados, e pretende encerrar o ano com 250 unidades — 200 próprias e 50 franquias.

A expansão tem sido concentrada principalmente fora dos mercados mais disputados pelas grandes redes nacionais. No início de 2026, mais de 80% das 183 unidades da Selfit estavam no Nordeste, região onde a companhia nasceu e construiu boa parte de sua escala. Agora, a estratégia passa por avançar também sobre cidades pequenas e médias do Norte e outros mercados que a gestão classifica como “Nordeste like”: praças com características demográficas e competitivas semelhantes e menor presença dos grandes concorrentes.

O ritmo de abertura exige capital. A Selfit inaugurou 37 academias em 2025, sendo 25 próprias e 12 franquias, e anunciou no início deste ano R$ 115,5 milhões em investimentos para outras 33 unidades, o equivalente a aproximadamente R$ 3,5 milhões por academia.