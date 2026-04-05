'Com a IA, mentalidade importa mais que dinheiro', diz reitor da MIT Sloan

Faz oito meses que o americano Richard Locke assumiu a reitoria da MIT Sloan, a prestigiada escola de negócios da universidade MIT. Ex-reitor da universidade Apple, Locke se habituou a ter uma visão ampla da transformação global.

Em seu novo cargo, vive meses de intensas viagens mundo afora, destinadas a conectar a comunidade acadêmica e, sobretudo, captar novos estudantes. São tempos complexos para as maiores universidades americanas, com queda na busca por alunos em consequência de políticas restritivas do governo de Donald Trump.

Por outro lado, o mundo passa por um momento de transição tecnológica e geopolítica que demanda, justamente, debate acadêmico de ponta para preparar empresas e países para os próximos passos. É neste contexto que Locke esteve em São Paulo no fim de março. Apaixonado pelo Brasil, após dezenas visitas para trabalhos de campo, ele conversou com o EXAME Insight.

Como a IA está transformando escolas de negócios como a MIT Sloan a curto e longo prazo?

A IA é a mais recente onda de inovação com potencial transformador para carreiras, empregos e indústrias, similar à automação e robótica. Ela pode ser destrutiva para empregos ou aprimorar habilidades e criar novas oportunidades. Na MIT Sloan, estamos em um ponto de escolha e acreditamos que, com uma gestão cuidadosa, podemos seguir um caminho positivo. A curto prazo, nosso foco é garantir que todos no MIT, incluindo alunos, professores e funcionários, sejam educados e proficientes em IA. Oferecemos bootcamps para novos alunos e um programa online gratuito chamado "Universal AI" para toda a comunidade MIT. Acreditamos que a IA é uma ferramenta que todos devem entender, pois "o gênio já saiu da garrafa".

Como a IA entrou no currículo da escola?

Estamos integrando a IA em todo o currículo, não apenas em cursos eletivos. A ideia é tecer a IA em disciplinas como marketing, finanças, estratégia, organizações e operações. Isso permitirá que nossos alunos, já alfabetizados em IA, a utilizem para agregar e analisar informações, liberando-os para análises mais avançadas e para aplicar suas qualidades humanas, como julgamento, na tomada de decisões. Acreditamos que, no futuro, profissionais sem essas habilidades combinadas terão dificuldade em conseguir bons empregos. A longo prazo, a MIT Sloan, conhecida por criar indústrias e empresas, está usando a IA para tornar setores como saúde e manufatura mais competitivos, gerando novos empregos e indústrias. Estamos colaborando com o Laboratório de Ciência da Computação e IA e o Schwarzman College of Computer Science para desenvolver cursos e aplicar a IA na criação de novas empresas, especialmente em áreas como engenharia biomédica e manufatura avançada.

Quais carreiras, empresas e países podem ficar para trás ou se transformar com a IA?

Não gosto de prever o futuro, mas observo que estamos em um ponto de escolha, como já aconteceu com a introdução de computadores e robôs. Embora alguns empregos, especialmente aqueles que envolvem coleta e análise básica de dados, possam desaparecer, novos empregos serão criados. Minhas conversas com líderes da indústria indicam que, embora alguns cargos possam ser eliminados, novas funções surgirão para aqueles com as habilidades necessárias. Um estudo de dois pesquisadores da MIT Sloan analisou mais de 900 categorias de trabalho e descobriu que qualidades humanas como empatia, escuta e julgamento se tornam ainda mais importantes com a IA. A chave é a fusão da IA com as habilidades humanas. Para países como o Brasil não ficarem para trás, é crucial investir na educação e no desenvolvimento de habilidades em IA, combinando-as com um profundo conhecimento das indústrias e da gestão. Embora alguns países tenham mais trabalho em IA, os modelos de IA são globalmente acessíveis. O desafio é garantir que as escolas de negócios, engenharia e ciências estejam treinando pessoas para usar essas habilidades.

Neste contexto, o Brasil não precisa necessariamente criar novos modelos para se posicionar, certo?

Em relação ao investimento em IA, é importante distinguir entre o desenvolvimento de novos modelos e a utilização desses modelos. Embora o desenvolvimento de modelos de ponta exija talento técnico e capital, o que pode favorecer países como EUA e China, a forma como esses modelos são usados na gestão da economia, empresas e carreiras é o que determinará o futuro. A gestão requer mais habilidade e mentalidade do que dinheiro.

As grandes empresas estão investindo excessivamente em IA? Os valuations das grandes companhias estão inflados?

É uma questão em aberto. Alguns acreditam que a IA é uma moda passageira e uma bolha, enquanto outros veem como uma tecnologia duradoura que justifica o investimento. O custo da IA é impulsionado pela necessidade de data centers e energia. Pesquisas estão focadas em reduzir o custo energético desses centros e desenvolver modelos mais eficientes. É crucial separar o investimento no desenvolvimento de modelos do investimento na utilização desses modelos para transformar o trabalho, as carreiras e as empresas. No que diz respeito à utilização, não tenho dúvidas de que as pessoas devem investir.

Pode dar exemplos de empresas e setores que já estão se transformando com a IA?

Na saúde, médicos de emergência em grandes sistemas de saúde nos EUA estão usando IA para processar registros médicos e informações de pacientes, ajudando a determinar, por exemplo, se um paciente está prestes a ter um ataque cardíaco e qual o melhor tratamento. A IA fornece dados que, combinados com o julgamento do médico, otimizam as decisões. No setor de reparos e serviços de bens de consumo, a IA está sendo usada para entender as necessidades dos clientes de forma mais rápida, permitindo que as empresas resolvam problemas com maior agilidade. Portanto, a IA está sendo aplicada tanto em áreas de alta especialização, como a medicina de emergência, quanto em trabalhos técnicos de nível médio, como reparos.

Os líderes de negócios estão incorporando a IA em sua rotina diária?

É uma ótima pergunta. Observamos na MIT Sloan uma grande demanda de gerentes de nível médio e sênior por cursos intensivos sobre IA e sua aplicação em suas empresas. Muitos desses gerentes, que não tiveram contato com a IA durante sua formação, reconhecem a necessidade de entender a tecnologia para gerenciar suas equipes e tomar decisões informadas. A demanda por esses cursos especializados excede nossa capacidade de oferta, o que demonstra o grande interesse e a abertura desses líderes para aprender. Eles estão dispostos a entender o que as pessoas mais jovens estão fazendo com a IA, reconhecendo que a tecnologia está mudando a forma como as empresas são organizadas.

Há um momento de inflexão, em que os líderes mais experientes muitas vezes podem ser os com menos familiaridade com IA?

Líderes seniores eficazes devem ser humildes e curiosos, aprendendo com seus colegas mais jovens, que geralmente estão, sim, mais atualizados com as ferramentas e tecnologias. A IA pode liberar os líderes de tarefas mais manuais, permitindo que se concentrem em liderar e gerenciar melhor. Essa evolução no trabalho está levando a uma organização menos hierárquica e mais baseada em equipes multifuncionais, onde pessoas com diferentes habilidades (IA, técnicas, gerenciais, design) colaboram em projetos. A Apple, por exemplo, já opera com equipes multifuncionais, onde o que importa é a contribuição de cada um, independentemente do nível hierárquico.

Como a MIT Sloan está se adaptando às mudanças e crises geopolíticas e a um mundo mais fragmentado?

A MIT sempre foi uma instituição global, atraindo talentos de todo o mundo, independentemente de sua origem. Ao contrário de outras universidades, a MIT não oferece vantagens para filhos de ex-alunos ou graus honorários; o mérito é o único critério. Cerca de 70% dos alunos de graduação recebem bolsas, o que reflete seus valores de inclusão. Na MIT Sloan, somos uma das escolas de negócios mais internacionais dos EUA, com cerca de metade de nossos alunos sendo estrangeiros. Isso é parte de nossa identidade global. No entanto, observamos um declínio nas candidaturas de estudantes internacionais em todas as universidades dos EUA, devido a percepções de que não são bem-vindos.

Para combater isso, estamos viajando pelo mundo, incluindo o Brasil, para comunicar que a MIT é um lugar acolhedor e de apoio para estudantes internacionais. Um exemplo concreto disso foi durante a administração Trump, quando enfrentamos problemas de visto. Uma equipe da MIT se reunia semanalmente para rastrear e ajudar cada estudante internacional a obter seus vistos, garantindo que todos pudessem chegar ao campus. Além de atrair talentos, a MIT Sloan busca desenvolver parcerias globais para aprender e contribuir com os grandes problemas do mundo, como mudanças climáticas, energia sustentável, saúde, manufatura avançada e IA. Não podemos ficar apenas em Cambridge, Massachusetts. Estamos no Brasil para desenvolver parcerias com universidades, empresas e organizações da sociedade civil, focando em áreas relevantes para o país, como saúde, energia sustentável e agricultura. Nosso objetivo é desenvolver líderes inovadores que melhorem o mundo, e isso só é possível estando no mundo. Ao ter um impacto global, aumentamos nossa visibilidade e reputação, atraindo mais estudantes e criando um ciclo virtuoso.