Após três anos de 'namoro', Advent investe na tese de IA da Skyone

A Advent, uma das maiores gestoras globais de private equity, acaba de anunciar um investimento na Skyone, empresa brasileira de soluções para computação em nuvem, dados e inteligência artificial. O valor do aporte não foi revelado. Os recursos vêm do fundo LAPEF VII, dedicado a investimentos na América Latina e que tem US$ 2 bilhões sob gestão.

Com o aporte, a Advent liderou a série C de investimentos na Skyone. A investida tem crescido, em média, 40% ao ano e multiplicou seu faturamento por dez desde 2018.

Fundada em 2013 por Ricardo Brandão, Rennan Sanchez, Rodrigo Burjato e Caio Klein, a empresa desenvolveu uma plataforma integrada para acelerar a transformação digital das empresas.

A empresa atua em dois eixos principais. O Skyone Autosky é um sistema de migração e gestão multicloud usado para levar aplicações essenciais para a nuvem, com foco em segurança, desempenho e controle de custos. Já o Skyone Studio é uma plataforma que reúne ferramentas para trabalhar dados e inteligência artificial — da integração e organização das informações ao desenvolvimento e operação de agentes de IA voltados à automação.

O aporte da Advent deve sustentar a estratégia de crescimento da Skyone em três frentes: ampliar a área comercial, os canais de distribuição e possíveis aquisições; avançar em inovação e desenvolvimento, com melhorias no Autosky e, principalmente, no Studio, reforçando as funcionalidades de IA; e acelerar a presença internacional, abrindo espaço para a entrada em novos mercados.

A Advent já estava de olho na Skyone desde 2021. "A empresa chegou em uma escala e um 'timing' bastante adequado para que o investimento continue suportando o crescimento da companhia nos próximos anos", afirma Brenno Raiko, sócio da Advent International responsável por investimentos em tecnologia na América Latina.

Com a entrada no cap table da Skyone, a Advent se torna um acionista relevante junto com os sócios-fundadores, além dos fundos Henkan e Bewater, que fizeram aportes na empresa nas rodadas anteriores de investimento.

"Nossa entrada vem suportar o que eles já vêm fazendo. Há alavancas de acelerar crescimento orgânico e aquisições — uma parte dos recursos vai para M&A — e também para a alavanca internacional", diz Raiko. Hoje, a Skyone está em 35 países e a Advent vai se utilizar de sua estrutura fora do país, com escritórios ao redor do mundo, para apoiar a investida nessa agenda.

Presença internacional

Com receita anual próxima de R$ 400 milhões e presença internacional, a empresa ampliou sua atuação além do público de pequenas e médias empresas, passando a atender clientes de faturamento bilionário, como Cobasi, Mambo, Malwee e Fortbras Autopeças.

"A gente acredita que o combustível da inteligência artificial são os dados e se eles não forem organizados, conectados, você não consegue se beneficiar de todo o potencial que essa tecnologia traz", diz Ricardo Brandão, que além de ser um dos fundadores, é CEO da empresa.

Atualmente, a Skyone alcança mais de 25 mil usuários finais. E. de acordo com o executivo, a ideia é fortalecer a presença que já tem nos países. “Temos presença em todos os continentes, mas 70% da receita vem do Brasil. Vamos estar muito concentrados na América Latina e América do Norte pelos próximos oito meses. Depois, abriremos para novas frentes.”

Nos últimos 25 anos, os fundos administrados pela Advent investiram mais de US$ 7 bilhões em 70 empresas na América Latina. Na região, já investiu na Totvs e atualmente tem participação na Siesa (Colômbia). Globalmente, o portfólio da Advent inclui empresas como Prometheus, Syspro e Volue.