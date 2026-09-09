Bready capta com EqSeed para crescer na onda dos alimentos funcionais

A Bready, marca brasileira de alimentos funcionais, captou R$ 2,4 milhões em uma rodada pública de investimento realizada pela EqSeed, plataforma autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A oferta envolveu a cessão de 10% de participação na companhia e atraiu 157 investidores. A demanda levou a empresa a superar inicialmente o valor previsto para a captação, de R$ 2,3 milhões, e abrir um lote adicional.

Fundada com foco em produtos proteicos e de conveniência, a Bready chega à rodada após acumular mais de 51 mil pedidos e 191 mil latas vendidas. Para 2026, a empresa projeta faturamento de R$ 12 milhões. No primeiro trimestre, a receita ficou próxima de R$ 4 milhões.

Geração saúde

Outro indicador acompanhado pela companhia é a recorrência dos consumidores. Segundo a Bready, as recompras de clientes movimentam atualmente cerca de R$ 434 mil por mês.

A captação acontece em um momento de expansão do mercado de alimentos voltados à saúde e ao bem-estar. No primeiro trimestre de 2026, o consumo aparente de complementos alimentares, suplementos vitamínicos, alimentos com restrição de nutrientes, funcionais e nutrição enteral cresceu 14,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD). A categoria de vitaminas avançou 26,1% no período. Em uma pesquisa anterior da associação sobre hábitos de consumo, 59% dos lares brasileiros já tinham ao menos uma pessoa consumindo suplementos alimentares.

Com o novo capital, a Bready pretende reforçar estoques e o caixa da operação, além de investir em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. A estratégia é sustentar a expansão da companhia em um mercado que combina maior procura por proteínas, praticidade e alimentos com atributos funcionais.