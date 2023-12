Na Agrogalaxy, o controlador vem ao resgate

Em meio a uma reestruturação financeira, a rede de distribuidora de insumos agrícolas Agrogalaxy recebeu hoje R$ 188 milhões do controlador Aqua Capital, fundo de private equity que tem 54,5% dos papéis.

O objetivo é fortalecer a estrutura de capital e evitar a quebra de covenants financeiros, que preveem vencimento antecipado de dívidas caso a relação entre dívida líquida de EBITDA fique acima das três vezes ao fim do ano. Ao fim do terceiro trimestre, o indicador estava em 4,2 vezes.

"Colocamos a companhia no trilho e o comunicado de hoje é a cereja do bolo, é a mensagem de Feliz Ano Novo", afirma Eron Martins, CFO da Agrogalaxy, que assumiu o cargo em agosto e tem conduzido as conversas com credores.

O dinheiro vem para o caixa da empresa imediatamente. Do total, R$ 150 milhões pertencem a um adiantamento para um futuro aumento de capital (AFAC, no jargão do mercado) -- ou seja, será convertido em ações. O prazo para conversão é de até 12 meses, o que dá a chance de as ações de recuperarem antes de um follow-on, evitando uma diluição grande dos minoritários. Cotados hoje R$ 3,65, os papéis começaram o ano valendo cerca de R$ 10.

A outra parte do dinheiro virá por meio de um empréstimo de R$ 38 milhões, também fornecido pelo acionista controlador. O contrato tem vencimento daqui a um ano, com juros 'amigos', de 100% do CDI.

"É um empréstimo temporário, um adicional, caso a gente precise dentro do ano de 2024. Caso a gente não use esse dinheiro, pode devolvê-lo, com os juros", explica Martins. De acordo com os dados do terceiro trimestre, a Agrogalaxy tem R$ 600 milhões em caixa.

Em meio à Covid seguida pela guerra da Ucrânia e da Rússia, as revendas de insumos agrícolas se viram com estoques abarrotados a preços altos, num momento de demanda mais fraca e preços mais deprimidos de venda. Na Agrogalaxy, o EBITDA caiu mais de 60% no terceiro trimestre frente ao mesmo período do ano passado.

Em 2023, esse ponto foi coroado pela queda no preço dos grãos, principalmente soja e milho. Com isso, a Agrogalaxy viu a inadimplência subir e teve de trabalhar, ao mesmo tempo, tanto para contê-la quanto para buscar mais eficiência operacional -- um trabalho fundamental depois de oito aquisições.

"Nosso objetivo é reduzir gordura na organização. Não tínhamos parado para capturar essas sinergias. Quando o fizemos, agora, um pouco forçados pelos ajustes de mercado, percebemos que podemos ter uma companhia melhor, mais ágil, com melhor poder de decisão e mais próxima dos clientes", afirma o CEO Welles Paschoal.

O trabalho dentro de casa se dividiu em três frentes: gestão de margem, com controle de descontos e renegociação de fornecedores; gestão de despesas, com revisão de estrutura e de desempenho operacional; e de capital de giro, com redução de estoques e da inadimplência)

No acumulado dos nove meses de 2023, a companhia conseguiu reduzir o prazo de conversão em caixa (CCC) de 67 dias em 2022 para 39 dias em 2023. Além disso, reduziu as despesas gerais e administrativas em 23% no terceiro trimestre. "Esses efeitos serão percebidos de forma completa no quarto trimestre" , diz o CFO.

A mensagem também coroa o trabalho feito pelo executivo (ex-Nadir Figueiredo) desde que chegou na empres. Em setembro deste ano, Martins ajudou a coordenar um alongamento de dívidas com os três principais bancos credores da empresa, cujo passivo somava R$ 839 milhões. A dívida passou a ter um vencimento daqui a três anos, com um prazo de carência não especificado pela empresa.

Para o ano que vem, a missão de organizar a casa continua. "Vamos continuar fazendo esse trabalho em cima das despesas e vamos atrás, cada vez mais, de ser uma empresa rentável", diz o CFO. Hoje, a Agrogalaxy vale R$ 619 milhões na B3.a