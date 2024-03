Upgrade do JPMorgan consolida novo consenso para a Embraer 

Uma semana depois de o Morgan Stanley dar um mega upgrade na Embraer, hoje foi a vez do JPMorgan quase duplicar seu preço-alvo para o papel, aumentando de R$ 28 para R$ 51 – com um potencial de alta de mais de 50% em relação à cotação atual.

O movimento consolida a construção de um novo consenso em relação à fabricante de aviões brasileira, que está bem-preparada e colhendo os frutos de anos de investimento para fazer frente ao duopólio de Boeing e Airbus.

As estimativas do JPMorgan não levam em conta a contribuição da Eve, braço de eVTOLs – os veículos elétricos voadores que prometem revolucionar a mobilidade urbana.

O banco vê uma opcionalidade na divisão, que nasceu dentro da Embraer, que pode adicionar mais R$ 22 por ação, caso a tecnologia se prove eficiente e comece a ganhar escala comercial. A Embraer detém 90% de participação na Eve.

O relatório foi mais uma injeção de ânimo para as ações, que lideravam as altas no Ibovespa nesta sexta-feira, 22.

Neste ano, as ações da Embraer sobem 50,5%. Somente neste mês, a alta é de 47%, em meio aos upgrades dos analistas e de um balanço forte apresentado no começo desta semana.

Os analistas do JPMorgan calculam que a Embraer está negociando a uma múltiplo EV/Ebitda de 7,2x para 2024. Isso seria abaixo de sua média de cinco anos de 8,3x e abaixo de sua média de dez anos de 7,5x, o que sinaliza um espaço importante para crescimento do preço da ação.

Segundo o banco, a empresa está com os “motores aquecendo” neste ano reportando notícias positivas no primeiro trimestre, que é um período tradicionalmente mais fraco.

Além de potenciais novos pedidos de E2 conforme a companhia continua suas campanhas comerciais Estados Unidos, a empresa reportou pedidos de aeronaves do segmento de defesa para Índia e Arábia Saudita, bem como a conversão dos memorandos de entendimento para 11 aeronaves com outros países.

A equipe de analistas do banco também vê um potencial de fluxo e caixa de US$ 300 milhões a US$ 400 milhões pela conclusão do processo de arbitragem aberto pela Embraer contra a Boeing por causa da rescisão do negócio bilionário entre as duas.

Na teleconferência de resultados, a gestão da companhia sinalizou que isso deve ser concluído ainda no primeiro trimestre de 2024.

Os analistas de aviação do JPMorgan mantiveram a projeção de Ebitda para 2024 em US$ 701 milhões, mas elevaram em 7% a estimativa para 2025, para US$ 827 milhões, refletindo um aumento equivalente na receita.

“Além disso, o pedido recente da American Airlines também resultou em um aumento em nossas margens esperadas para 2025 e 2026”, acrescentam, prevendo margem Ebitda de 11,9% em 2025 e 12,7% em 2026. A companhia aérea encomendou 90 jatos E-175, no valor de lista de US$ 4,7 bilhões.

LEIA MAIS: