Ibovespa agora: bolsa opera em queda aos 127 mil pontos

O Ibovespa desta sexta-feira, 22, opera em queda. O principal índice da bolsa de valores brasileira cai 0,42%, aos 127.587 pontos. Em dia de agenda vazia, os investidores aguardam pelas falas do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, que pode dar novos sinais sobre a trajetória dos juros nos Estados Unidos. No âmbito doméstico, as empresas listadas movimentam o índice.

Por aqui, o mercado aguarda pelo primeiro relatório bimestral de receitas e despesas do ano. Nele, o governo vai sinalizar se a meta fiscal de déficit primário zero caminha para ser cumprido ou não neste ano. Além disso, o documento deve apontar se, diante do atual cenário, há necessidade de bloqueio de despesas e de quanto, se for o caso.

IBOV: -0,42%, aos 127.587 pontos.

Apesar da avaliação do mercado de que a meta de déficit zero em 2024 já tem um encontro marcado com uma revisão - ainda que no segundo semestre -, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, reafirma o compromisso da equipe econômica com o objetivo fiscal e diz que, hoje, o governo não trabalha com outro cenário. "Nós queremos cumprir a meta sem mudá-la e estamos trabalhando para criar condições para isso", diz ele.

Ainda nesta sexta, o mercado aguarda a participação de Powell na abertura do evento Fed Listens, de perspectivas sobre as condições econômicas atuais e como a experiência da pandemia remodelou a economia e a força de trabalho. Na decisão de quarta, o presidente da autoridade monetária dos EUA reforçou que espera uma economia mais forte, mas sinalizou que a decisão de iniciar os cortes de juros estaria muito mais atrelada à queda da inflação que a da atividade.

Olhando para as commodities, o minério de ferro opera sem direção definida: fechou em alta de 1,50% em Dalian, na China, mas recua 1,58% em Cingapura. Investidores aguardam com certa cautela a divulgação de indicadores chineses sobre lucro industrial e atividade econômica (PMIs) na próxima semana. Enquanto isso, as mineradoras e siderúrgicas caem em bloco, com destaque para a blue chip Vale (VALE3), que recua 0,68% pouco depois da abertura das negociações.

Outra matéria-prima no negativo é o petróleo, que opera em queda em meio ao dólar mais forte e a possibilidade do cessar-fogo no conflito em Gaza. Assim, as petrolíferas do Ibovespa operam em queda, com as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4) recuando 0,38% e 0,03%, respectivamente.

O dólar opera em alta nesta sexta-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,31%, cotada a R$ 4,995. Na quinta-feira, o dólar fechou em alta de 0,09%, cotado a R$ 4,979.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.

