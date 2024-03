Lucro líquido da Embraer cresce 55% e soma R$ 350 milhões no 4º trimestre

A Embraer encerrou o quarto trimestre de 2023 com lucro líquido ajustado de R$ 350,6 milhões. O número representa alta de 55% ante igual intervalo de 2022. Já o Ebitda ajustado da companhia atingiu R$ 1,244 bilhão entre outubro e dezembro, cerca de 4% a mais do que um ano antes. O Ebit ajustado ficou em R$ 889,6 milhões, crescimento de 2% na mesma base comparativa.

A receita líquida, por sua vez, ficou em R$ 9,728 bilhões, recuo de 7,5% ante o quarto trimestre de 2022.

O backlog da Embraer atingiu US$ 18,7 bilhões ao final de 2023, maior número registrado nos últimos seis anos. A cifra cresceu em US$ 1,2 bilhão quando comparada a 2022.

Segundo a companhia, a Embraer Serviços & Suporte foi o destaque com uma carteira de pedidos de US$ 3,1 bilhão, US$ 400 milhões a mais em relação ao ano anterior e o nível mais alto já registrado.

A Aviação Executiva, por sua vez, encerrou o ano com um book-to-bill superior a 1,3:1 e uma carteira de pedidos de US$ 4 3 bilhões, US$ 400 milhões a mais em relação ao ano anterior.

Em Defesa & Segurança, a Coreia do Sul foi destaque com a vitória do C-390 Millennium. Por fim, a Aviação Comercial encerrou o ano com um book-to-bill superior a 1,1:1.

Entregas

A Embraer entregou 75 jatos no quarto trimestre de 2023, sendo 49 jatos executivos (30 leves e 19 médios), 25 jatos comerciais e 1 C-390 militar.

Em 2023, a companhia forneceu 181 aeronaves, aumento de 13% em relação ao ano anterior, quando entregou 160 unidades. No release de resultados, a Embraer destaca que continua enfrentando atrasos na cadeia de suprimentos que impactaram negativamente as entregas de 2023.