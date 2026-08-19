Porto reforça estratégia de marca e aposta em projeto inédito no Ibirapuera

O Grupo Porto assume, nesta quarta-feira, 19, o papel de apoiadora do Parque Ibirapuera, em São Paulo, por meio de uma parceria de longo prazo com a Urbia, administradora do espaço. Com duração prevista de cinco anos, a iniciativa coincide com o Dia Nacional do Ciclista e materializa o segundo ciclo estratégico da empresa.

Para Oliver Haider, CMO do Grupo Porto, o projeto coroa o amadurecimento operacional de um ecossistema que levou cinco anos para se consolidar, período em que a empresa diversificou suas receitas. "Quando o mercado percebeu essa transformação, a companhia destravou seu potencial e conseguiu capturar valor", aponta o CMO ao relembrar a trajetória da empresa. "Há cinco anos, a organização já projetava sua identidade como uma empresa focada em tecnologia para a vida, embora enfrentasse o ceticismo inicial do mercado, que a enxergava estritamente como uma seguradora tradicional".

A escolha do Ibirapuera, que recebe anualmente mais de 17 milhões de visitantes, responde à ambição de consolidar a marca em um ecossistema de alta circulação. O projeto de ocupação e revitalização, batizado de "Rota do Cuidado", foi desenhado para transformar a capilaridade da empresa em uma experiência física. "O Ibirapuera é um símbolo de convivência, saúde, mobilidade e qualidade de vide em São Paulo. Levar a presença da Porto ao parque significa transformar o nosso propósito de cuidado em uma experiência concreta", afirma Oliver. "Nosso objetivo é oferecer iniciativas que incentivem o bem-estar, a prática esportiva e tornem o uso desse espaço, que é tão importante para a cidade, ainda mais acessível para todos."

O executivo ressalta que, embora a tecnologia e a inteligência artificial ocupem um espaço cada vez mais relevante na modernização, o diferencial competitivo da Porto permanece na prestação de serviço humanizada e na proximidade com o cliente. "Não tem como a gente falar que o nosso suporte ainda não é a prestação de serviços", destaca Haider. "Talvez hoje a nossa maior ferramenta de marketing é um prestador, e no nosso caso é resolver um problema. A gente resolve 6 milhões de problemas de pessoas."

Estratégia integrada

A dimensão operacional da "Rota do Cuidado" exigiu um alinhamento transversal, envolvendo todas as unidades de negócios da corporação — banco, saúde, serviços e seguros. "A gente envolveu os quatro negócios nesse processo. Desde o CEO até o time de produto para pensar o que dá para fazer, como que eu ativo o banco, como que eu entro também com algum benefício de banco nos restaurantes que vão ter lá dentro, conversando com todos eles", explica o CMO sobre os bastidores da negociação.

O plano contempla a reconstrução completa da ciclovia do parque — que passa a ser assinada pela Porto Saúde — e uma mudança histórica na identidade visual da frota do Ibira Bike, que será pintada com o azul característico da Porto Seguro. A parceria é vista com entusiasmo pela administradora do espaço. "É com grande satisfação que recebemos a Porto como parceira do Parque Ibirapuera. Na Urbia, trabalhamos diariamente para oferecer infraestrutura, programação e serviços que qualifiquem cada vez mais a experiência dos visitantes", destaca Samuel Lloyd, diretor da Urbia.