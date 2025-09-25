Os maiores credores da Ambipar

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 14:29 .

Santander e Bradesco são os bancos com maior exposição à Ambipar, com um total de cerca de R$ 600 milhões e R$ 300 milhões em dívidas, respectivamente, segundo fontes ouvidas pelo INSIGHT.

Cerca de R$ 6 bilhões estavam em bonds no mercado internacional e outros R$ 3 bilhões em debêntures.

A companhia entrou hoje com um pedido cautelar contra execução de dívidas, considerado uma espécie de pré-recuperação judicial.

Segundo o documento, o que motivou o pedido foi uma chamada de margem em operações de swap de linhas contratadas com o Deutsche, que tem como garantia os green bonds que a empresa emitiu no mercado externo.

Como os bonds caíram bastante nas últimas semanas, chegando a ser negociados a 35% do valor da face, o banco alemão passou a exigir o depósito em cash, que não foi pago.

Na Justiça, a Ambipar alega que a exigência de pagamento a partir da desvalorização dos bonds é indevida e "sem qualquer respaldo contratual".

O não pagamento disparou cláusulas de cross-default para outras dívidas do grupo, que somam ao todo R$ 10 bi.

Na cautelar, a Ambipar afirma que o Santander já entrou ontem com o pedido de vencimento antecipado de US$ 119 milhões em dívida, que deveriam ser pagos hoje às 14h, mais R$ 23 milhões referentes a contratos de derivativos cambiais. É a dívida integral da companhia com o banco espanhol.

Com a cautelar concedida pelo Tribunal do Rio de Janeiro, a companhia fica dispensada de fazer o pagamento por 30 dias.

A ideia é ter espaço para negociar uma saída mais estruturada para equacionar a dívida.

Procurados, Santander e Bradesco não quiseram comentar.