Ambipar (AMBP3) cai 50% na bolsa após conseguir proteção na Justiça contra credores

Ontem, as ações da companhia já haviam caído 10%, após anunciar troca na direção financeira

Ambipar (AMBP3) obteve a aprovação para uma tutela cautelar antecedente, medida que visa protegê-la de possíveis credores. (Ambipar/Divulgação)

Letícia Furlan
Repórter de Mercados

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 11h52.

A Ambipar (AMBP3) obteve a aprovação para uma tutela cautelar antecedente, medida que visa protegê-la de possíveis credores.

Devido ao fato relevante divulgado na manhã desta quinta-feira, 25, as ações da companhia permaneceram em leilão até 11h17 (horário de Brasília). Abriram em queda de 45,4%, entrando em leilão novamente. Voltaram a ser negociadas e seguiram aprofundando perdas, chegando a uma baixa de 50% quando o leilão foi acionado pela terceira vez.

Na quarta-feira, 24, as ações já haviam caído quase 10%.

O motivo da queda das ações da Ambipar

O pedido, segundo comunicado, foi motivado pelos “impactos financeiros negativos” decorrentes de operações com derivativos ligados aos green bonds (títulos verdes, em português) emitidos pelo grupo. A empresa de gestão ambiental destacou que essa medida visa garantir a continuidade de suas operações e proteger seus ativos enquanto negocia alternativas com os credores.

A decisão judicial suspende cláusulas contratuais que poderiam antecipar o vencimento das dívidas da Ambipar, além de suspender a exigibilidade das obrigações vinculadas a esses contratos.

Troca de CFO e rolagem de dívida

Na última segunda, a companhia anunciou a troca na direção financeira, com a saída de João de Arruda e a entrada de Ricardo Garcia, que passou a acumular as funções de diretor financeiro (CFO) e de relações com investidores.

No comunicado sobre a mudança, a Ambipar destacou o “compromisso com a continuidade das atividades financeiras e de relações com investidores, além do fortalecimento da estrutura de capital e governança”. Sem revelar, entretanto, os motivos específicos da substituição.

No mesmo dia, o conselho da Ambipar também aprovou a emissão de até R$ 3 bilhões em debêntures, destinados ao resgate antecipado de outras dívidas emitidas pela companhia, "bem como ao fortalecimento e simplificação da estrutura de capital da empresa", conforme informado pela companhia.

