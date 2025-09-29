O mercado já vê o petróleo a US$ 50 em 2026. Não é para tanto, diz este analista
Mesmo com risco de sobreoferta, BTG vê Brent encontrando suporte acima de US$ 55 e alerta: no longo prazo, o mercado está subestimando os declínios de produção
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 14:10.
Uma combinação de demanda mais fraca nos Estados Unidos e uma sobreoferta no mercado global já está levando o mercado a prever o barril de petróleo em cerca de US$ 50 no próximo ano.
Desde abril, a Opep+ já ampliou suas cotas de produção em mais de 2,5 milhões de barris diários, cerca de 2,4% da demanda global, e a expectativa é que o cartel faça uma nova rodada de aumentos na reunião prevista para o próximo dia 5.
Para o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle de EXAME), contudo, o piso é mais alto. O banco prevê o barril entre US$ 55 e US$ 60 por barril.
“Essa convicção decorre de duas dinâmicas recorrentes sempre que o Brent cai abaixo de US$ 60 por barril: a recomposição de reservas pela China e pelos Estados Unidos e a disposição histórica da Opep em intervir com cortes de produção”, escreveu o analista Luiz Carvalho, em relatório.
SAIBA ANTES: Receba as notícias do INSIGHT no seu Whatsapp
Ele alerta que, no curto prazo, o mercado historicamente subestima esses dois fatores, levando a um consenso quase sempre mais pessimista do que se comprova na realidade.
No médio e longo prazo, por sua vez, o que os investidores estão subestimando é a fragilidade da oferta, dada a taxa de declínio de 8% e 9% ao ano para a produção dos campos de petróleo e gás, respectivamente.
“Desde 2019, quase 90% dos investimentos em upstream (exploração e produção) foi destinado a compensar declínios em vez de expandir a oferta, destacando a necessidade da indústria de correr mais rápido, apenas para ficar no mesmo lugar”, aponta Carvalho.
Neste ano, os preços do petróleo têm se mantido por volta entre US$ 60 e US$ 70 por barril – e mais recentemente no topo superior dessa faixa por conta de tensões envolvendo Rússia e Ucrânia.
Se no curto prazo, as tensões geopolíticas estão dando algum suporte as cotações, a expectativa é de uma queda relevante para o próximo ano.
O quarto trimestre deve ser marcado por uma composição relevante de estoques, com paradas para manutenção de refinarias e interrupções na Rússia, ampliando o espaço para redução dos pedidos – e queda de preços – em 2026.
Ainda assim, o banco vê um fundo mais raso para as cotações.“Com as fortes taxas de declínio dos campos e os altos investimentos necessários apenas para manter a produção em meio a um cenário de demanda ainda em crescimento, estamos mais otimistas que o consenso”, aponta Carvalho.
O analista é um dos mais otimistas com as ações da Petrobras, que segue como sua top pick no setor de óleo e gás, em boa parte por conta das suas previsões acima do consenso para o preço do petróleo. Além disso, ele destaca a possibilidade de postergação do plano de investimentos abrindo espaço para maior geração de caixa e um dividend yield atrativo, além de um possível re-rating com o ciclo eleitoral.
O banco tem um preço-alvo de US$ 15 para os ADRs da companhia, que são negociados hoje, por volta das 14h, eram negociados a US$ 12,90 (-1,26%).
Saiba antes. Receba o Insight no seu email
Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade
Jornalista com mais de 15 anos de experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pelas redações de Valor, Veja e Brazil Journal e foi cofundadora do Reset, um portal dedicado a ESG e à nova economia.